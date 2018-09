Torta grisbì, ecco la ricetta passo passo di un dolce al cioccolato golosissimo dal delicato scrigno esterno che racchiude, proprio come gli omonimi biscotti, un cuore morbidissimo.

La sua preparazione è molto semplice e veloce trattandosi di torta senza lievito, adatta quindi ha chi ha problemi o intolleranze verso questo ingrediente.

Per far si che la torta grisbì riesca alla perfezione, rilasciando la morbida farcitura una volta tagliata, bisognerà cuocerla poco e ad alta temperatura in modo da far indurire rapidamente la parte esterna, lasciando l'interno cremoso. Per evitare spiacevoli incovenienti si consiglia di utilizzare uno stampo a cerniera, o con fondo estraibile, in modo da riuscire a trasferire il dolce più facilmente in un vassoio.

Ingredienti 4 uova

240 gr di farina 1



20 gr di cacao amaro

280 gr di burro

280 gr di zucchero di canna



50 gr di cioccolato fondente

1 stampo per torte da 24

Tempo Preparazione:

15 minuti

Tempo Cottura:

22 minuti

Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

Dosi:

per 8 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta grisbì: procedimento

Mettere il burro tagliato a pezzetti in un pentolino e farlo sciogliere insieme al cioccolato,

in una ciotola mescolare la farina con il cacao.

Sgusciare le uova in una ciotola capiente e montarle con lo zucchero, incoporare a seguire il burro e il cioccolato sciolti e ormai tiepidi,

a seguire unire anche la farina con il cacao e continuare a montare fin quando l'impasto non scenderà giù dalle fruste senza spezzarsi,

foderare lo stampo con della carta forno e versare al suo interno il composto,

infornare e cuocere in forno caldo a 250° per dodici minuti, quindi abbassare la temperatura a 180° e cuocere per altri dodici minuti,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare un po' la torta prima di estrarla dallo stampo,

una volta fredda la torta grisbì potrà essere servita.

Ilaria Zizza