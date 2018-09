Sofficini fatti in casa alla pizzaiola, la ricetta passo passo per preparare in casa con ingredienti poco raffinati uno dei secondi piatti più amati dai bambini. La croccante panatura esterna racchiude una saporita farcitura a base di pomodoro e mozzarella, anche se è possibile modificare il ripieno in base ai propri gusti personali.

Per rendere i nostri sofficini più leggeri e digeribili abbiamo optato per la cotturta in forno, e, grazie a un piccolo trucchetto, siamo riusciti ad ottenerli croccanti e sfiziosi anche più degli originali.

Ingredienti 140 gr di farina 1

250 gr di latte

25 gr di burro

1 uovo

polpa di pomodoro q.b.

mozzarella q.b.

pan grattato q.b.

noce moscata q.b.

farina aggiuntiva q.b.

olio di semi di girasole q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti

60 minuti Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

per 12 sofficini

per 12 sofficini Difficoltà:

bassa

Come preparare i sofficini: procedimento

Mescolare la farina con la noce moscata e il sale,

la farina con la noce moscata e il sale, unire in un pentolino il latte e il burro tagliato a pezzetti, porre sul fuoco e, a fuoco moderato, portare ad ebollizione,

togliere quindi dal fornello, aggiungere la farina in precedenza preparata e mescolare energicamente amalgamando tutto,

quindi dal fornello, aggiungere la farina in precedenza preparata e mescolare energicamente amalgamando tutto, trasferire il composto su una spianatoia infarinata e impastare fino ad ottenere un composto liscio,

il composto su una spianatoia infarinata e impastare fino ad ottenere un composto liscio, avvolgerlo nella pellicola alimentare e farlo raffreddare a temperatura ambiente.

Quando il panetto sarà completamente freddo, aiutandosi eventualmente con della farina aggiuntiva, spianarlo su un piano infarinato fino ad ottenere una sfoglia spessa circa tre millimitri,

il panetto sarà completamente freddo, aiutandosi eventualmente con della farina aggiuntiva, spianarlo su un piano infarinato fino ad ottenere una sfoglia spessa circa tre millimitri, con un coppapasta o una tazza da tè ricavare dei dischi,

coppapasta o una tazza da tè ricavare dei dischi, disporli su carta forno e farcirli al centro con la polpa di pomodoro e dei pezzetti di mozzarella,

su carta forno e farcirli al centro con la polpa di pomodoro e dei pezzetti di mozzarella, chiudere i dischi ottenendo così delle mezzelune e sigillare i bordi facendo pressione con i polpastrelli,

passare ogni sofficino nell'uovo e successivamente nel pan grattato,

ogni sofficino nell'uovo e successivamente nel pan grattato, porli in una teglia foderata con carta forno e

spennellarli in superficie con dell'olio.

in superficie con dell'olio. Cuocere in forno caldo a 180° per circa venti minuti o comunque fino a doratura,

in forno caldo a 180° per circa venti minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e

servire i sofficini ancora caldi.

Ti potrebbero interessare anche altre

ricette vegetariane per bambini

ricette di secondi piatti vegetariani

Ilaria Zizza