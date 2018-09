Mini-Farifrittata ai peperoni, la ricetta di un secondo piatto vegetale colorato e saporito. Da servire sia calda che tiepida con un buon contorno di stagione, è un'ottima alternativa alla classica ricetta a base di uova.

Perfetta per chi segue una dieta vegana, è indicata anche per chi è intollerante o allergico alle uova. A base di farina di ceci e acqua, è possibile arricchirla con delle spezie o erbe aromatiche come curcuma o basilico.

La farifrittata ai peperoni può essere servita in comode monoporzioni, utilizzando dei classici stampini da muffin, oppure potrà essere preparata in uno stampo unico come la classica farifrittata.

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

35 minuti

35 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la farifrittata ai peperoni: procedimento

Tagliare i peperoni in piccoli pezzi,

i peperoni in piccoli pezzi, mettere la farina in una ciotola capiente,

la farina in una ciotola capiente, versare l'acqua a filo e mescolare contemporaneamente con una frusta in modo da sciogliere la farina,

l'acqua a filo e mescolare contemporaneamente con una frusta in modo da sciogliere la farina, incorporare quindi anche i peperoni e regolare di sale.

Ungere i pirottini e versare al loro interno l'impasto,

i pirottini e versare al loro interno l'impasto, infornare in forno caldo e cuocere a 180° per circa trentacinque minuti,

in forno caldo e cuocere a 180° per circa trentacinque minuti, a cottura ultimata sfornare e sformare delicatamente,

quindi impiattare e servire anche subito.

Ilaria Zizza