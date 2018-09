Bulgur con fagioli neri e friggitelli, la ricetta di un primo piatto vegan saporito e saziante. Da servire in tavola ancora calda, o anche a temperatura ambiente, questa insalata di cereali è perfetta anche per la pausa pranzo perché nutrizionalmente completa.

Per la sua preparazione è preferibile utilizzare dei fagioli neri secchi, che, dopo un ammollo di dodici ore, si cuoceranno in poco tempo. I friggitelli invece, rigorosamente nostrani e di stagione, saranno cotti velocemente in padella con un buon olio extra vergine d'oliva e dei pomodorini. Il tutto condirà poi il bulgur e gli conferirà una sapidità davvero interessante.

Ingredienti 200 gr di bulgur

220 gr di acqua



500 gr di friggitelli

2 spicchi d'aglio

250 gr di pomodorini

200 gr di fagioli neri secchi



3 bicchieri d'acqua

1 foglia d'alloro

bicarbonato q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti

Tempo Cottura:

30 minuti

Tempo Riposo:

12 ore di ammollo

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare il bulgur con fagioli neri e friggitelli: procedimento

Mettere i fagioli in ammollo per dodici ore in acqua e bicarbonato, quindi sciacquarli sotto l'acqua corrente e porli in una pentola piena d'acqua fredda,

aggiungere l'alloro, portare a bollore e cuocere per circa venti minuti o comunque fin quando non diverranno teneri,

l'alloro, portare a bollore e cuocere per circa venti minuti o comunque fin quando non diverranno teneri, a cottura ultimata togliere la foglia di alloro, scolare e far raffreddare.

Nel frattempo lavare accuratamente i pomodori, lavare i friggitelli e pulirli togliendo il picciolo ed eliminando i semi e filamenti posti al loro interno,

tagliare a pezzi i pomodori e i friggitelli, sbucciare gli spicchi d'aglio e tagliarli finemente e mettere tutto in una padella capiente insieme all'olio,

a pezzi i pomodori e i friggitelli, sbucciare gli spicchi d'aglio e tagliarli finemente e mettere tutto in una padella capiente insieme all'olio, rosolare appena, quindi aggiungere i tre bicchieri d'acqua, regolare di sale e portare a cottura, mescolando ogni tanto, e avendo cura di non far consumare del tutto il sughetto di cottura.

Porre ora il bulgur in una pentola insieme ai duecentoventi grammi d'acqua, porre sul fornello e portare ad ebollizione, coprire con un coperchio e cuocere a fuoco basso per dieci minuti, quindi spegnere il fuoco e lasciar riposare per cinque minuti.

Quando il bulgur sarà pronto sgranarlo, aggiungerlo con i fagioli nella padella dei friggitelli e mantecare per un paio di minuti,

il bulgur con fagioli neri e friggitelli potrà essere anche servito subito.

Ilaria Zizza