Sushi di riso integrale e quinoa, la ricetta per preparare dei saporiti maki vegani all'avocado. Questi bocconcini orientali sono un primo piatto leggero e sfizioso da proporre a grandi e piccini che ben si presta ad essere incluso nei buffet freddi o servito per accompagnare gli aperitivi.

Per sushi si intende, di fatto, l'insieme delle pietanze tipiche giapponesi a base di riso, pesce, alghe, verdure e uova; nell'immaginario collettivo, però, viene associato al pesce crudo. In realtà il sushi comprende una vasta gamma di preparazioni come appunto i maki. I maki sono dei piccoli bocconcini di riso, conditi con pesce e/o verdure che vengono avvolti con dell'alga nori. Anticamente quest'alga veniva raschiata dai pali dei porti, lavorata ed essiccata al sole. Oggi , invece, viene coltivata, lavorata e tostata.

Questo sushi di quinoa e riso integrale è molto facile da preparare, essendo possibile assemblarlo anche senza il tipico tappetino "roller maker". Munitevi però di un buon coltello affilato in modo da avere un taglio pulito e regolare.

Ingredienti 60 gr di quinoa

60 gr di riso integrale



2 fogli di alga nori

1 avocado

semi di sesamo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti

90 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone (24 maki)

per 4 persone (24 maki) Difficoltà

bassa

Come preparare il sushi di riso integrale e quinoa: procedimento

Portare ad ebollizione dell'acqua salata e sciacquare la quinoa sotto l'acqua corrente,

ad ebollizione dell'acqua salata e sciacquare la quinoa sotto l'acqua corrente, cuocere nell'acqua bollente il riso, e quando questo sarà a metà della sua cottura aggiungere anche la quinoa,

nell'acqua bollente il riso, e quando questo sarà a metà della sua cottura aggiungere anche la quinoa, a cottura ultimata scolare e lasciar raffreddare completamente.

Tagliare a metà i fogli di alga nori quadrati ottenendo così due rettangoli, e sbucciare e tagliare l'avocado a fettine sottili,

coprire l'alga con il ripieno di riso e quinoa lasciando liberi due centrimetri dal bordo superiore,

l'alga con il ripieno di riso e quinoa lasciando liberi due centrimetri dal bordo superiore, cospargere con i semi di sesamo e, nella parte centrale, adagiare le strisce di avocado,

molto delicamente arrotolare l'alga su se stessa facendo un po' di pressione in modo così da compattare il ripieno,

delicamente arrotolare l'alga su se stessa facendo un po' di pressione in modo così da compattare il ripieno, una volta ottenuto un cilindro ben sigillato tagliarlo a fette spesse circa due centimetri,

quindi impiattare e servire.

Ti potrebbero interessare anche altre ricette di sushi vegetariani e vegani

Ilaria Zizza