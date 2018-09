Pangoccioli, la ricetta per prepararli in casa con ingredienti poco raffinati e senza zucchero bianco. Sofficissimi e golosi, questi panini dolci sono ideali per la ricreazione a scuola e sono perfetti anche per la merenda di grandi e piccini.

I nostri panini dolci sono preparati con farina 1, sciroppo d'agave e cioccolato fondente extra, e hanno un gusto delicato e non stucchevole. L'impasto è soffice e facilmente lavorabile, anche se sarà utile, comunque, munirsi di un tarocco, o di una spatola, per aiutarsi ulteriormente. Nonostante l'assenza del lievito madre, i nostri pangoccioli sono comunque leggeri e digeribili, la quantità di lievito ultilizzata è infatti esigua.

Ingredienti 480 gr di farina 1

250 gr di latte

80 gr di sciroppo d'agave

2 uova (98 gr sgusciate)

4 gr di lievito di birra

120 gr di cioccolato fondente

farina 1 aggiuntiva q.b.

latte aggiuntivo q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

10 ore di lievitazione

10 ore di lievitazione Dosi:

per 10 pangoccioli da 90 gr

per 10 pangoccioli da 90 gr Difficoltà:

bassa

Come preparare i pangoccioli: procedimento

Mettere in una ciotola, o nella planetaria, il latte e sciogliere al suo interno il lievito,

in una ciotola, o nella planetaria, il latte e sciogliere al suo interno il lievito, aggiungere anche lo sciroppo d'agave e le uova sgusciate e lavorare il tutto fino a renderlo spumoso,

anche lo sciroppo d'agave e le uova sgusciate e lavorare il tutto fino a renderlo spumoso, incorporare in fine anche la farina,

coprire l'impasto con della pellicola alimentare e lasciarlo lievitare fino al suo raddoppio,

tagliare grossolanamente il cioccolato,

grossolanamente il cioccolato, e mettere l'impasto sul piano di lavoro infarinato, impastarlo nuovamente,

quindi lavorarlo ancora incorporando il cioccolato appena triturato.

lavorarlo ancora incorporando il cioccolato appena triturato. Dividere l'impasto in parti di uguale grammatura,

formare delle palline e metterle in una teglia foderata con carta forno,

delle palline e metterle in una teglia foderata con carta forno, e lasciarle lievitare nuovamente fino al raddoppio.

lievitare nuovamente fino al raddoppio. A lievitazione terminata spennellarle con latte aggiuntivo,

terminata spennellarle con latte aggiuntivo, infornare e cuocere in forno caldo a 180° per circa venti minuti o comunque fino a doratura,

e cuocere in forno caldo a 180° per circa venti minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare su una gratella.

Come conservare i pangoccioli:

I pangoccioli potranno essere conservati in appositi contenitori alimentari per qualche giorno oppure potranno essere congelati e scongelati all'occorrenza.

Ilaria Zizza