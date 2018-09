Biscotti fatti in casa, ecco la ricetta per autoprodurre con ingredienti poco raffinati "gli abbracci", i famosi frollini bi-gusto tanto amati soprattutto dai bambini. Perfetti per la prima colazione del mattino, possono anche essere proposti a merenda o all'ora della ricreazione a scuola.

Questi biscotti panna e cacao si preparano davvero facilmente e il loro impasto è molto morbido e malleabile; è consigliabile però lavorarlo con dei guanti, in modo da evitare di utilizzare farina aggiuntiva che andrebbe poi ad incidere sulla consistenza del prodotto finito, rendendolo troppo compatto.

Fragranti e profumati, questi biscotti sono deliziosi consumati appena sfornati, ma, una volta freddi, ben si conservano nelle apposite scatole che ne preservano la friabilità e croccantezza anche per diversi giorni.

Ingredienti 200 gr di burro

180 gr di zucchero di canna



2 uova

460 gr di farina 1

1 pizzico di cremor tartaro (opzionale)

20 gr di miele

40 gr di panna fresca

30 gr di cacao amaro

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

15 minuti

15 minuti Tempo Riposo:

30 minuti

30 minuti Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficolt°:

bassa

Come preparare i biscotti simil abbracci: procedimento

Mettere in una ciotola capiente quattrocento gr di farina e il burro a pezzetti,

in una ciotola capiente quattrocento gr di farina e il burro a pezzetti, lavorarli insieme fino ad ottenere un composto umido e sabbioso, quindi incorporare le uova e lo zucchero,

e dividere il composto in due parti di eguale grammatura.

In una , aggiungere la restante farina, il miele e venti grammi di panna, e

nell'altra aggiungere il cacao e la panna restante,

impastare tutto fino ad ottenere due impasti lisci, morbidi e non appiccicosi,

avvolgerli nella pellicola alimentare e riporre in frigorifero per almeno trenta minuti.

Trascorso il tempo di riposo riprendere i panetti, prendere dei pezzi d'impasto e, lavorandoli con le mani uno alla volta, formare dei piccoli cilindri di egual misura e assemblarli insieme in una teglia foderata con carta forno, andando così a formare delle piccole ciambelline bicolore,

continuare così fino a terminare gli impasti e

cuocere in forno caldo a 180° per quindici minuti circa o comunque fino a doratura,

a cottura ultimata sfornare, trasferire i biscotti su una gratella e farli raffreddare completamente.

Come conservare i biscotti simil abbracci:

I biscotti simil abbracci manterranno la loro fragranza per diversi giorni purchè riposti in scatole di latta alimentare o in appositi contenitori ermetici.

Ilaria Zizza