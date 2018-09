Cantucci, ecco la ricetta dei famosi biscotti toscani senza burro. Noti anche come biscotti di Prato, questi dolcetti secchi sono molto croccanti e friabili, e sono solitamente serviti a fine pasto insieme al vin santo.

Questa ricetta, seppur con qualche differenza, è preparata in tutta la Toscana. Citati già nel 1961 nel vocabolario dell'Accademia della Crusca, i cantucci sono preparati con farina, uova, zucchero e burro, e si riconoscono sicuramente per la loro forma tipicamente allungata e obbliqua. Con successive varianti, agli ingredienti base, è stata aggiunta poi della frutta secca e anche del cioccolato.

La nostra ricetta è preparata con ingredienti poco raffinati e abbiamo preferito sostituire il grasso animale con dell'olio vegetale, rendendo così questa ricetta più leggera e senza lattosio, senza però intaccare la loro tipica fragranza.

Ingredienti 260 gr di farina 2

220 gr di zucchero di canna

3 gr di cremor tartaro

1 pizzico di sale



2 uova

30 ml di olio di semi di girasole



buccia di limone q.b.

60 gr di mandorle con la buccia

30 gr di pinoli

10 gr di granella di nocciole

Tempo Preparazione:

15 minuti circa

Tempo Cottura:

45 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 6 persone

Difficolt6:

bassa

Come preparare i cantucci: procedimento

Mettere la farina, lo zucchero, le uova, il sale, il cremor tartaro e l'olio un una ciotola e impastare per amalgamarli,

unire quindi la frutta secca e continuare a lavorare il tutto fino ad ottenere un composto non appiccicoso,

dividerlo in due parti uguali e dare a ognuna la forma di un filoncino

trasferire antrambi i filoni in una teglia foderata con carta forno avendo cura di distanziarli fra loro e

cuocerli in forno caldo a 180° per mezz'ora,

trascorsa la quale sfornare e facendo attenzione a non bruciarsi tagliare i filoni dolci in fettine diagonali spesse circa un centimetro,

quindi riporle nella teglia e continuare la cottura per altri tredici minuti circa o comunque fino a doratura,

a cottura ultimata sfornare e far rafferddare i cantucci su una gratella prima di servirli.

Come conservare i cantucci:

I cantucci manteranno la loro fragranza per diversi giorni purchè riposti in appositi contenitori ermetici o in scatole di latta alimentari.

