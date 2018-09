Ciambellone al cioccolato, la ricetta senza burro per prepararlo soffice e gustoso grazie all'aggiunta dell'avocado. Goloso e più leggero, questo dolce è perfetto per la colazione del mattino o per l'ora della merenda.

Preparato con ingredienti poco raffinati, il nostro ciambellone è naturalmente senza lattosio; farina 1 e farina di nocciole sono infatti la base di questa torta al cioccolato senza zucchero bianco, ma dolcificata con sciroppo d'agave. L'avocado, utilizzato al posto del burro, conferisce a questa ciambella una gradevole consistenza soffice e vellutata.

La decorazione con cioccolato fondente extra e nocciole in granella la rende davvero irresistibile

Ingredienti 180 gr di avocado

3 uova (148 gr sgusciate)

9 gr di cremor tartaro

180 gr di farina 1



50 gr di farina di nocciole

50 gr di sciroppo d'agave



50 gr di cioccolato fondente

nocciole in granella q.b.

olio e farina q.b. per lo stampo

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare il ciambellone al cioccolato: procedimento

Ungere e infarinare lo stampo per ciambelle.

e infarinare lo stampo per ciambelle. Sbucciare l'avocado e triturarlo in un robot fino ad ottenerne una purea,

sgusciare le uova in una ciotola e montarle fino a renderle spumose,

le uova in una ciotola e montarle fino a renderle spumose, aggiungere lo sciroppo d'agave e l'avocado e continuare a montare,

lo sciroppo d'agave e l'avocado e continuare a montare, incoporare a seguire le farine, il cacao e il cremor tartaro.

Trasferire il composto nello stampo e

il composto nello stampo e infornare in forno caldo e cuocere a 180° per circa mezz'ora,

in forno caldo e cuocere a 180° per circa mezz'ora, a cottura ultimata sfornare, sformare delicatamente e lasciar raffreddare il ciambellone su una gratella,

nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato, versarlo sul dolce e cospargere con la granella di nocciole.

E' possibile servire il ciambellone al cioccolato sia con il cioccolato solidificato che ancora morbido.

Come conservare il ciambellone al cioccolato:

Il ciambellone al cioccolato, se riposto in appositi contenitori ermetici, resterà fragrante per qualche giorno.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza