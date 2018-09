Pitta salentina, la ricetta in versione vegana di un piatto tipico del tacco d'Italia a base di patate e farcita con un ripieno dal gusto mediterraneo di cipolle e olive Leccine (e alici nella ricetta tradizionale). Da proporre come piatto unico o anche fra gli antipasti in piccoli porzioni, può essere servita ancora calda o a temperatura ambiente.

Da preparare con pochi e semplici ingredienti, la ricetta originale prevede l'uso di latte vaccino nell'impasto e di alici nella farcitura. La nostra ricetta invece è preparata in versione vegana, abbiamo infatti sostituito il latte con del buon olio extra vergine d'oliva e abbiamo omesso il pesce.

Ingredienti 1,5 Kg di patate

60 gr di olio evo



4 cipolle rosse

200 gr di olive Leccine

1 cucchiaino di capperi sottosale

400 gr di pomodori datterini



pan grattato q.b.

sale q.b.

olio evo aggiuntivo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la pitta salentina: procedimento

Lavare e sbucciare le patate, tagliarle in quattro pezzi e metterle in una pentola piena d'acqua, regolare di sale, portare a bollore e cuocere fin quando non si infilzeranno facilmente con una forchetta,

e sbucciare le patate, tagliarle in quattro pezzi e metterle in una pentola piena d'acqua, regolare di sale, portare a bollore e cuocere fin quando non si infilzeranno facilmente con una forchetta, toglierle quindi dall'acqua, schiacciarle fino a farne una purea e metterle a raffreddare.

Nel frattempo sbucciare le cipolle e affettarle e metterle in una padella capiente insieme all'olio,

sbucciare le cipolle e affettarle e metterle in una padella capiente insieme all'olio, aggiungere quindi le olive denocciolate,

quindi le olive denocciolate, i capperi sciacquati e

sciacquati e i pomodori lavari e tagliati a pezzetti.

Mettere sul fornello e rosolare mescolando ogni tanto,

sul fornello e rosolare mescolando ogni tanto, cuocere fino a farle appassire,

fino a farle appassire, coprire d'acqua e portare a cottura fino a farla consumare.

Mescolare le patate con i sessanti grammi di olio e ungere una pirofila,

coprire il fondo della pirofila con metà della patate,

il fondo della pirofila con metà della patate, farcire con il composto di cipolle e ricoprire totalmente con le patate restanti,

cospargere in superficie con del pan grattato, inumidirlo con acqua e

in superficie con del pan grattato, inumidirlo con acqua e cuocere in forno caldo a 200° per circa trenta minuti o comunque fino a doratura.

in forno caldo a 200° per circa trenta minuti o comunque fino a doratura. A cottura ultimata sfornare e

far riposare per qualche minuto prima di porzionare.

Ti potrebbero interessare anche altre:

Ilaria Zizza