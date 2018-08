Biscotti occhio di bue, la ricetta per prepararli con ingredienti pochi raffinati. Friabili e croccanti, questi dolcetti di pasta frolla sono la merenda perfetta da proporre ai bambini, ma non solo, e sono anche un'ottima alternativa per la ricreazione a scuola.

I biscotti occhio di bue prendono il loro nome dalla caratteristica forma, che ricorda quella dell'uovo "all'occhio di bue" per l'appunto, sono composti da due dischi di pasta frolla, preparata con burro chiarificato autoprodotto, e farciti con della confettura di albicocche fatta in casa senza zuccheri aggiunti. Ovviamente è possibile variare il gusto della farcitura, in base ai vostri gusti personali potrete utilizzare altre confetture o marmellate, oppure della nutella fatta in casa.

Ingredienti 400 gr di farina 1

200 gr di zucchero di canna

160 gr di burro chiarificato

2 uova

1 pizzico di sale

confettura di albicocche q.b.

scorza di limone q.b.

Tempo Preparazione:

12 minuti circa

Tempo Cottura:

18 minuti circa

Tempo Riposo:

30 minuti

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare i biscotti occhi di bue: procedimento

Mettere la farina con il burro in una ciotola e iniziare ad impastare ottenendo così un composto umido e sabbioso,

aggiungere quindi lo zucchero, la buccia del limone, le uova e il sale e continuare a lavorare il tutto

fino ad ottenere una frolla liscia e non appiccicosa,

avvolgere il panetto appena preparato nella pellicola alimentare, e riporlo in frigorifero per almeno mezz'ora.

Trascorso il tempo di riposo spianare la frolla sul piano di lavoro leggermente infarinato e con dei coppasta ricavare dei dischi di frolla, la metà di questi dovrà poi essere bucata al centro con un coppapasta di diametro inferiore,

adagiare i dischi interi su una teglia foderata con carta forno,

farcirli con la confettura e adagiare sulla superficie i dischi in precedenza forati.

Cuocere in forno caldo a 200° per circa diciotto minuti o comunque fin quando non saranno ben dorati,

in forno caldo a 200° per circa diciotto minuti o comunque fin quando non saranno ben dorati, a cottura ultimata sfornare subito e trasferire i biscotti occhi di bue su una gratella per farli raffreddare.

Come conservare i biscotti occhi di bue:

I biscotti occhio di bue potranno essere conservati in scatole di latta alimentari o in contenitori ermetici per diversi giorni.

Ilaria Zizza