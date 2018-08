Pizzette di melanzane, la ricetta per preparare un secondo piatto estivo sfizioso e saporito. Perfetta per invogliare i bambini a mangiare le verdure, questa pietanza vegetariana può essere servita anche come piatto freddo ed è una valida alternativa alle classiche preparazioni da forno.

Le melanzane sono condite con del sugo di pomodoro e della mozzarella, ma potrete comunque modificarle in base ai vostri gusti personali; potrete aggiungere ad esempio delle olive nere, dei capperi o cuocerle in forno con del pomodoro aggiungendo poi del pangrattato.

Ingredienti 2 melanzane grandi

600 gr di passata di pomodoro

300 gr di mozzarella

1 spicchio d'aglio



olio evo q.b.

sale q.b.

origano q.b.

Tempo Preparazione:

40 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti Tempo Riposo:

10 minuti Dosi:

per 4 persone Difficoltà:

Come preparare le pizzette di melanzane: procedimento

Sbucciare l'aglio e tagliarlo finemente, metterlo in una pentola insieme ad un filo d'olio, unire anche la passata, una generosa manciata di origano e un pizzico di sale, versare un po' d'acqua e cuocere a fuoco vivo fino a farlo restringere avendo cura di mescolare ogni tanto.

Tagliare a pezzettini la mozzarella e farla sgocciolare un po',

a pezzettini la mozzarella e farla sgocciolare un po', lavare le melanzane, recidere il picciolo e tagliarle a fette spesse circa tre millimetri,

disporle in una teglia foderata con carta forno e condirle con il sugo,

in una teglia foderata con carta forno e condirle con il sugo, infornare in forno caldo e cuocere a 200° per circa 8/9 minuti,

in forno caldo e cuocere a 200° per circa 8/9 minuti, quindi sfornare, aggiungere i cubetti di mozzarella e proseguire la cottura per circa dieci minuti.

sfornare, aggiungere i cubetti di mozzarella e proseguire la cottura per circa dieci minuti. A cottura ultimata sfornare e far riposare le pizzette di melanzane per qualche minuto prima di impiattarle,

le pizzette di melanzane potranno essere servite sia tiepide che a temperatura ambiente.

Ilaria Zizza