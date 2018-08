Dieci ricette da preparare con la pasta fresca fatta in casa.

La pasta, preparazione culinaria a base di farina e acqua o farina e uova, era già preparata dagli antichi Etruschi con rudimentali utensili molto simili ai nostri. La pasta però, prima di arrivare a prendere le sembianze attuali, ha subito modifiche e influenze di diverse popolazioni.

La diffusione di grandi catene di distribuzione e la vita sempre più frenetica, hanno cancellato dalle nostre abitudini quotidiane la preparazione della pasta fresca fatta in casa. Ultimamente la voglia di mettere le mani in pasta sta ritornando in auge, e per questo abbiamo raccolto per voi dieci ricette con la pasta fresca fatta in casa, da preparare ovviamente rispettando la stagionalità degli ingredienti.

1. Gnocchi di asparagi

Gli gnocchi di asparagi sono un primo piatto originale da preparare in alternativa ai classici gnocchi di patate. Da impastare con asparagi coltivati o selvatici, sono fatti con acqua e farina di grano duro. Dalla consistenza ben soda e dal sapore delicato, sono un ottimo escamotage per far mangiare le verdure anche ai bambini.

2. Pappardelle fatte in casa con crema di zucchine e zenzero fresco

3. Ravioli sardi ripieni di patate (culurgiones)