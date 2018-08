Involtini di peperoni, la ricetta di un piatto estivo saporito e colorato. Un piatto vegan molto versatile, perfetto da servire freddo può essere incluso fra gli antipasti ma, se accompagnato da un buon contorno, può essere proposto anche come secondo piatto.

La preparazione è estremamente semplice, vi basterà sbollentare i peperoni per pochi minuti, questo passaggio servirà ad ammorbidirli e renderli quindi elastici; la farcitura invece è a base di pan grattato, capperi, basilico e pinoli tostati.

Una sapidità decisa ma allo stesso tempo delicata e stuzzicante, è sicuramente il punto forte di questo piatto vegan. Se non vi piacciono i pinoli o semplicemente non li avete in dispensa, potrete tranquillamente ometterli senza compromettere la riuscita della ricetta; inoltre, se non amate i peperoni al dente potrete utilizzare dei peperoni arrosto.

Ingredienti 2 peperoni

16 gr di pinoli



32 gr di olio evo

80 gr di pan grattato



4 ciuffi di basilico

1 spicchio d'aglio

12 gr di capperi sotto sale

Tempo Preparazione:

40 minuti

Tempo Cottura:

10 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare gli involtini di peperoni: procedimento

Lavare i peperoni, recidere il picciolo, eliminare i semi e i filamenti interni, e tagliarli a strisce larghe circa tre/quatto centimetri,

i peperoni, recidere il picciolo, eliminare i semi e i filamenti interni, e tagliarli a strisce larghe circa tre/quatto centimetri, sbollentarli in acqua bollente leggermente salata per circa sei/otto minuti o comunque fin quando non diverranno morbidi quel tanto che basta per arrotolarli senza che si spezzino,

in acqua bollente leggermente salata per circa sei/otto minuti o comunque fin quando non diverranno morbidi quel tanto che basta per arrotolarli senza che si spezzino, quindi toglierli dall'acqua e farli raffreddare in uno scolapasta.

Nel frattempo tostare i pinoli per pochi minuti in una padella,

tostare i pinoli per pochi minuti in una padella, sbucciare l'aglio, sciacquare i capperi e il basilico e mettere tutto in un robot da cucina insieme al pan grattato e all'olio, e polverizzare tutto.

Distendere le strisce di peperoni sul piano di lavoro, farcirle con il trito appena preparato e i pinoli, quindi arrotolarle su se stesse con delicatezza e bloccarle con gli stuzzicadenti.

Una volta pronti, gli involtini di peperoni potranno essere serviti anche subito oppure si dovranno conservare in frigorifero fino al momento del servizio.

