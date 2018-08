Cestini di zucchine e feta aromatizzati alla curcuma, ecco la ricetta di un finger food estivo davvero saporito. Da servire rigorosamente a temperatura ambiente, queste tartellette salate sono perfette per i vostri aperitivi ma potete anche prepararle per un buffet freddo.

Il croccante cestino di pasta brisée vegan, contiene al suo interno una saporita farcitura di zucchine e feta. Gli ortaggi sono in precedenza cotti in padella con del buon olio extra vergine d'oliva e della cipolla di Tropea, e, per dare un tocco di carattere, abbiamo aggiunto un pizzico di curcuma.

Potete preparare gli ingredienti in anticipo, lasciate freddare i cestini a temperatura ambiente e riponete in frigorifero la farcitura; assemblate poi il tutto prima del servizio e avrete così dei fragranti e saporiti cestini di zucchine e feta aromatizzati alla curcuma.

Ingredienti 125 gr di farina 1

60 gr di acqua



40 gr di olio evo

1 pizzico di sale



1 zucchina

75 gr di feta

1/4 di cipolla rossa di Tropea

1 pizzico di curcuma

olio evo aggiuntivo q.b.

10 stampi per tartellette

legumi secchi q.b.

carta forno

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti

30 minuti Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

per 10 cestini

per 10 cestini Difficoltà:

bassa

Come preparare i cestini di zucchine e feta aromatizzati alla curcuma: procedimento

Unite in un terrina la farina, il sale, l'acqua e l'olio e impastate tutto ottenendo così un composto non appiccicoso,

in un terrina la farina, il sale, l'acqua e l'olio e impastate tutto ottenendo così un composto non appiccicoso, spianare con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro,

adagiare lo stampo sulla sfoglia e ritagliare l'impasto a circa un centimetro di distanza da esso,

lo stampo sulla sfoglia e ritagliare l'impasto a circa un centimetro di distanza da esso, rivestire lo stampino con la pasta appena ritagliata e rifilare i bordi togliendo via quella in eccesso,

lo stampino con la pasta appena ritagliata e rifilare i bordi togliendo via quella in eccesso, rivestire l'impasto con della carta forno, premere un po' per farla aderire e riempire lo stampino con dei legumi secchi, e continuare così fino a terminare l'impasto,

l'impasto con della carta forno, premere un po' per farla aderire e riempire lo stampino con dei legumi secchi, e continuare così fino a terminare l'impasto, mettere tutti i cestini nella leccarda e infornare in forno caldo,

tutti i cestini nella leccarda e infornare in forno caldo, cuocere a 200° per circa mezz'ora.

Nel frattempo lavare la zucchina, spuntarla e tagliarla in piccoli cubetti,

lavare la zucchina, spuntarla e tagliarla in piccoli cubetti, sbucciare la cipolla e tagliarla finemente,

la cipolla e tagliarla finemente, quindi mettere tutto in una padella insieme all'olio e alla curcuma, e cuocere a fuoco moderato, mescolando spesso, per circa dieci minuti, quindi spegnere il fornello e far raffreddare.

Quando i cestini saranno cotti potrete sfornarli e, facendo attenzione a non bruciarsi, potrete toglierli delicatamente dagli stampini e farli raffreddare su una gratella.

i cestini saranno cotti potrete sfornarli e, facendo attenzione a non bruciarsi, potrete toglierli delicatamente dagli stampini e farli raffreddare su una gratella. Mescolare poi in una ciotola la zucchina con la feta sbriciolata e amalgarle insieme,

quindi farcire con questo composto ogni cestino.

Una volta assemblati, i cestini di zucchine e feta aromatizzati alla curcuma dovranno essere serviti subito.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza