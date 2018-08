Dieci ricette per preparare delle confetture fatte in casa con i deliziosi frutti estivi.

Qual è il modo migliore per poter godere della dolcezza dei frutti estivi anche in altre stagioni? Preparando delle confetture di frutta: preparazioni culinarie di origini antichissime con le quali è possibile conservare gli aromi e le proprietà organolettiche degli alimenti.

Le confetture fatte in casa sono perfette da utilizzare per farcire torte o crostate, o da gustare su una fetta di pane fatto in casa, hanno un sapore molto gradevole ed è possibile prepararle con l'aggiunta, o meno, di zuccheri. Le classiche ricette delle confetture vengono preparate con lo zucchero bianco, ma potete provare a sostituirlo anche con lo zucchero di canna integrale.

Per prepararle in sicurezza è opportuno scegliere vasetti in vetro e acquistare capsule nuove, entrambi poi andranno sanificati a dovere, per accertarvi di eseguire un giusto iter vi consigliamo la lettura del nostro articolo su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa.

1. Confettura di albicocche

La confettura di albicocche fatta in casa senza zucchero aggiunto è una conserva davvero eccezionale. Di un bel colore brillante, è vellutata ed ha un sapore molto delicato. Perfetta per farcire una crostata fatta in casa, questa confettura, se spalmata su una fetta di pane casareccio, diventa una sana e golosa merenda. Lo stesso procedimento può essere seguito per preparare la confettura di pesche fatta in casa.

2. Confettura di pomodori verdi

La confettura di pomodori verdi è un saporito composto da preparare a fine estate. Perfetta per accompagnare un tagliere di formaggi stagionati o meno, ma è anche una ricetta alternativa che aiuta ad evitare gli sprechi alimentari; essa infatti si prepara con i pomodori che, a fine stagione, non riescono a maturare del tutto. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

3. Confettura di pomodori datterini

La confettura di pomodori datterini è una delle tante ricette che è possibile preparare con i pomodorini. Dal sapore delicato e accattivante è perfetta per condire del pane fatto in casa bruscato o per accompagnare dei deliziosi formaggi.

4. Confettura di cipolle rosse

La confettura di cipolle rosse è una conserva per l'inverno davvero eccezionale. Per la sua preparazione è bene utilizzare delle cipolle rosse di Tropea IGP perchè sono dolcissime e Italiane, e vi garantiranno quindi un ottimo risultato finale. Potrete gustare questa confettura con dei formaggi o potrete usarla anche per condire delle bruschette

5. Marmellata dolce di fagioli azuki

La marmellata dolce di fagioli azuki è una ricetta di pasticceria Giapponese. Da preparare con soli fagioli azuki e zucchero di canna grezzo, questa marmellata è utilizzata per farcire e preparare diversi dolci; questi fagioli però possono essere utilizzati anche per preparare delle ricette salate come ad esempio le polpette di fagioli azuki e topinambur.

6. Marmellata di fragole

La marmellata di fragole è una delle conserve per l'inverno più amate; perfetta per farcire anche delle torte di compleanno è amata da grandi e piccini per il suo gusto dolce e delicato.

7. Confettura di prugne

La confettura di prugne è una conserva davvero gustosa; da preparare con o senza pezzettini, è possibile gustarla su delle fette biscottate per una prima colazione sana e genuina, o utilizzarla per preparare crostate o bocconotti salentini

8. Confettura di ciliegie

La confettura di ciliegie è una conserva gustosa e delicata. Perfetta da utilizzare in cucina per la preparazione di dolci e anche una valida alternativa alla classica ricetta delle ciliegie sottospirito.

9. Marmellata di more

La confettura di more è una preparazione gustosa da preparare con i frutti dei rovi. Conserva perfetta e semplice da fare, è resa liscia e vellutata grazie l'utilizzo del setaccio che la priva dei semini delle more.

10. Marmellata di uva sultanina

La marmellata di uva sultanina è una delle tante conserve che è possibile realizzare in estate, ma non solo. Senza zuccheri aggiunti è sicuramente una leccornia che piacerà a grandi e piccini.

