Fichi caramellati, ecco la ricetta per preparare una conserva fatta in casa di origini contadine deliziosa e facile da preparare. Una conserva perfetta per gustare questi squisiti frutti estivi anche nella stagione invernale.

I fichi caramellati potranno essere serviti a colazione, a merenda e persino a fine pasto, un'ottima alternativa alla marmellata e perfetti anche per essere usati nella decorazione di svariati tipi di dolci.

Una preparazione estremamente semplice, vi basterà cuocere i fichi con del caramello speziato, grazie all'aggiunta di cannella, scorza di limone e aceto di mele, e a seguire dovranno essere subito invasati all'interno di barattoli sanificati con l'aggiunta di un po' di rum.

Ingredienti 300 gr di fichi

60 gr di zucchero di canna

1/2 stecca di cannella

buccia di limone q.b.

60 ml di acqua

rum q.b.

1 cucchiaino di aceto di mele acidità 5%

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

120 minuti circa

120 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 1 barattolo di fichi caramellati

per 1 barattolo di fichi caramellati Difficoltà:

media

Come preparare i fichi caramellati: procedimento

Lavare i fichi senza però rompere la buccia, quindi asciugarli con un panno da cucina non lavato con ammorbidente,

i fichi senza però rompere la buccia, quindi asciugarli con un panno da cucina non lavato con ammorbidente, metterli in una padella dal fondo spesso e non troppo larga e aggiungere lo zucchero e la cannella,

versare anche l'acqua e l'aceto e porre sul fornello.

anche l'acqua e l'aceto e porre sul fornello. Cuocere a fuoco bassissimo per circa due ore o comunque fin quando il caramello non sarà pronto, avendo cura di smuovere la pentola molto spesso per evitare così che i fichi si attacchino.

a fuoco bassissimo per circa due ore o comunque fin quando il caramello non sarà pronto, avendo cura di smuovere la pentola molto spesso per evitare così che i fichi si attacchino. Una volta pronti invasarli subito ed aggiungere un po' di rum, quindi chiudere con il tappo e capovolgere il barattolo fino al completo raffreddamento per far formare il sottovuoto.

Come conservare i fichi caramellati:

I fichi caramellati, una volta pronti, dovranno essere consumati entro tre mesi e, come tutte le conserve, dovranno essere messe al riparo dalla luce solare, una volta aperti, dovranno essere consumati subito, è opportuno quindi preparare tante piccole porzioni.

Ti potrebbero interessare anche altre:

Ilaria Zizza