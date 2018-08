Insalata di melone con feta, avocado e friggitelli, la ricetta di una fresca e sfiziosa insalata estiva. Nutriente e con ingredienti a crudo, è perfetta consumata nelle afose giornate estive e si consiglia di condirla solo con un pizzico di sale e del buon olio extra vergine d'oliva.

Se deciderete di consumarla fuori casa potrete anche stratificarla in vasetti di vetro così come vi abbiamo proposto nelle nostre ricette di insalate in barattolo; in caso contrario, servitela pure nella buccia del melone.

Ingredienti 2 meloni

2 avocado maturi

9 peperoni friggitelli

2 cipolle rosse di Tropea

300 gr di feta greca

olio evo q.b.

sale q.b.

30 minuti circa

-

-

per 4 persone

bassa

Come preparare l'insalata di melone con feta, avocado e friggitelli: procedimento

Lavare accuratamente i friggitelli, recidere il picciolo e svuotarli internamente sia dai semi che dai filamenti bianchi, quindi tagliarli a rondelle,

sbucciare la cipolla ed affettarla,

pulire a tagliare a pezzettini anche l'avocado e

a tagliare a pezzettini anche l'avocado e svuotare il melone tenendo da parte la polpa.

Unire in una ciotola capiente l'avocado, i friggitelli, la cipolla e il melone, quindi tagliare a pezzettini anche la feta e aggiungerla al resto degli ingredienti,

condire con olio e sale, quindi mescolare per amalgamare il tutto.

con olio e sale, quindi mescolare per amalgamare il tutto. L'insalata di melone con feta, avocado e friggitelli potrà essere servita subito oppure si dovrà riporla in frigorifero fino al momento del servizio.

Come conservare l'insalata di melone con feta, avocado e friggitelli:

Qualora dovesse avanzare, l'insalata di melone con feta, avocado e friggitelli dovrà essere riposta in frigorifero all'interno di appositi contenitori ermeteci e dovrà essere consumata entro il giorno successivo.

Ilaria Zizza