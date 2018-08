Fiori di zucca ripieni e gratinati, la ricetta per prepararli senza besciamella con soli ingredienti vegetali. Leggero e sfizioso, questo piatto estivo con patate e paprika, croccante e saporito, può essere servito anche a temperatura ambiente e incluso tra gli antipasti o come contorno per accompagnare le seconde portate.

La rapida cottura in forno crea una croccante panatura esterna, il morbido ripieno invece è a base di patate aromatizzate con della paprika affumicata.

Ingredienti per 8 fiori di zucca ripieni 200 gr di patate

8 fiori di zucca



2 foglie di basilico

pan grattato q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

paprika affumicata q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

14 minuti

5 minuti

per 4 persone

bassa

Come preparare i fiori di zucca ripieni e gratinati: procedimento

Lessare le patate in abbondante acqua fredda e quando si infilzeranno facilmente con i rebbi di una forchetta toglierle dall'acqua, pelarle e passarle nello schiacciapatate raccogliendole in una padella capiente,

aggiungere quindi l'olio, il sale, il basilico lavato e spezzettato con le mani, sale e olio evo, e cuocere a fuoco moderato mescolando di continuo per qualche minuto, quindi spegnere il fornello e far raffreddare.

Lavare ora i fiori di zucca e, facendo attenzione a non rompere i suoi petali, estrarre il pistillo,

farli sgocciolare a testa in giù e tamponarli con un canovaccio non lavato con ammorbidente.

Trasferire il purea di patate in precedenza preparato in una sac-a-poche e con questa farcire ogni fiore riempendolo quasi fino all'orlo dei sui petali,

ungere con l'olio i fiori e passarli in seguito nel pan grattato,

adagiarli in una teglia foderata con carta forno e cuocerli in forno caldo a 200° per dieci minuti e per altri quattro in modalità grill.

A cottura ultimata sfornare e far riposare per qualche minuto prima di servirli,

i fiori di zucca ripieni e gratinati potranno comunque essere serviti sia tiepidi che a temperatura ambiente.

