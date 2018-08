Una selezione di ricette vegetariane da preparare con i pomodorini e come utilizzare al meglio in cucina i succosi frutti rossi estivi.

Il pomodoro è un prodotto della terra americana ed è stato introdotto in Europa verso il 1.540. Apprezzato e utilizzato in cucina già dagli aztechi che lo utilizzavano soprattutto nelle salse, il pomodoro è ricco di proprietà nutritive e povero di grassi; può essere consumato sia crudo che cotto, ed è presente sui banchi ortofrutticoli in diverse forme e dimensioni.

I pomodorini, come ad esempio datterini o ciliegini, solo per citare alcune varietà di questo frutto in versione "mignon", sono ottimi da mangiare crudi in insalata, ma sono anche un perfetto ingrediente per la preparazione di diverse pietanze e conserve casalinghe.

Di seguito, troverete dieci piatti a base di pomodorini che vi conquisteranno sicuramente.

1. Riso nero con pesto di pomodorini

Riso nero con pesto di pomodorini, ecco la ricetta di un primo piatto colorato e saporito. Da servire rigorosamente freddo, questo piatto a base di riso venere è perfetto per tutta la famiglia ed è un'ottima alternativa alla classica pasta fredda.

2. Cous cous con friggitelli e pomodori datterini

Il cous cous con friggitelli e pomodori datterini è un primo piatto estivo davvero saporito. Questa ricetta è una delle tanti varianti del cous cous e si prepara anche molto velocemente. Da servire subito o dopo un riposo in frigorifero, questo piatto è perfetto anche per essere mangiato fuori casa.

3. Insalata di farro, pesto e pomodorini

L'insalata di farro, pesto e pomodorini è un piatto estivo saporitissimo. Primo piatto saziante da proporre al posto della classica pasta con pesto alla genovese, è perfetto per tutta la famiglia. La ricetta per prepararla è qui.

4. Zucchine ripiene di pomodorini

Le zucchine ripiene con pomodorini sono un piatto estivo molto saporito. Le zucchine, nelle sue diverse forme e dimensioni, ben di prestano ad essere farcite; in base alla stagionalità possiamo preparare anche le zucchine ripiene con asparagi, le zucchine ripiene con miglio e olive, e, in estate, anche, appunto, le zucchine ripiene con pomodorini.

5. Spiedini con ceci e pomodorini

Gli spiedini con ceci e pomodorini sono una ricetta colorata e molto versatile. Possono essere serviti come aperitivo o come contorno e sono sicuramente un modo alternativo ed accattivante di proporre i ceci in tavola.

6. Pomodori confit

I pomodori confit sono sicuramente una delle ricette a base di pomodorini più conosciute. Profumatissimi e saporiti all'ennesima potenza, sono perfetti per condire delle bruschette o ad esempio per rendere più sfiziosa un' insalata di riso.

7. Torta di rose salata con pesto di zucchine e datterini, aromatizzata alla curcuma

La torta di rose salata con pesto di zucchine e datterini aromatizzata alla curcuma, è un modo sfizioso e di grande effetto per preparare le torte salate. Coloratissima e semplice da realizzare, è fatta con una pasta brisée vegan e con del pesto fatto in casa.

8. Pomodori secchi sott'olio

I pomodori secchi sott'olio sono una ricetta per preparare una conserva fai da te. Perfetti per essere serviti fra gli antipasti o come contorno, i pomodori secchi sono anche un ottimo ingrediente aggiunto in diverse ricette, li troviamo ad esempio nella preparazione del plumcake salato con asparagi e pomodori secchi.

9. Asparagi in padella con pomodorini

Gli asparagi in padella con pomodorini sono un contorno veloce da preparare. Il loro sughetto di cottura è così saporito che bisognerà servirli con del pane fatto in casa perchè la scarpetta sarà d'obbligo.

10. Confettura di pomodori datterini

La confettura di pomodori datterini è una preparazione dolce strepitosa da servire, ad esempio, su crostini di farro con semi di sesamo fatti in casa o con dei formaggi. Da preparare seguendo anche i nostri consigli su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa, vi piacerà sicuramente per il suo sapore irresitibile.

Ilaria Zizza