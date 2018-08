Cheesecake al caffè variegata al cioccolato, ecco la ricetta passo passo per preparare un dolce senza cottura fresco e goloso da servire a fine pasto o all'ora della merenda. Genuina e gustosa, questa torta si prepara senza colla di pesce, addensanti e senza zuccheri aggiunti.

Una base saporita, fatta con biscotti secchi, burro e una bagna al caffè, sostiene una farcitura soda e vellutata preparata con formaggio spalmabile, panna montata, caffè e cioccolato fondente extra. Il tutto si assembla facilmente ma, come da ricetta originale, anche la nostra cheesecake al caffè dovrà riposare qualche ora in frigorifero prima di essere servita.

Essendoci il caffè, questo dolce non è adatto ai bambini, anche se potete, in caso utilizzare del decaffeinato oppure preparare per loro una cheesecake alla frutta come ad esempio una cheesecake alle fragole o una cheesecake al limone.

Ingredienti 230 gr di biscotti secchi

125 gr di burro



5 ml di caffè

10 ml di acqua



350 gr di formaggio spalmabile

250 ml di panna fresca da montare



20 gr di cioccolato fondente extra

15 gr di caffè

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

Tempo Cottura:

-

Tempo Riposo:

4 ore circa

Dosi:

per 6 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la cheesecake al caffè: procedimento

Tritare in un mixer i biscotti fino a polverizzarli e nel frattempo sciogliere il burro,

versare il burro nel robot da cucina e amalgamarlo alla polvere di biscotti.

Foderare con della carta forno uno stampo con fondo estraibile o con anello a cerniera, mettere al suo interno il composto di biscotti e burro e livellarlo compattandolo e andando a così coprire tutto il perimetro della tortiera, quindi riporre in frigorifero per circa mezz'ora.

con della carta forno uno stampo con fondo estraibile o con anello a cerniera, mettere al suo interno il composto di biscotti e burro e livellarlo compattandolo e andando a così coprire tutto il perimetro della tortiera, quindi riporre in frigorifero per circa mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo preparare la bagna mescolando insieme l'acqua con i cinque millilitri di caffè, quindi prendere lo stampo e inumidire la base di biscotti con la bagna appena preparata, tamponandola semplicemene con un pennello da cucina, rimettere in frigorifero e attendere un'altra mezz'ora.

Preparare ora la farcia lavorando insieme il formaggio spalmabile con il caffè, montare quindi la panna, e amalgamarla delicatamene al formaggio e al cioccolato spezzettato grossolanamente con un coltello,

farcire quindi la base di biscotti con il composto appena preparato, livellarlo con una spatola,

quindi la base di biscotti con il composto appena preparato, livellarlo con una spatola, se si vorrà decorarlo in superficie basterà mettere da parte un po' di composto, trasferirlo in una sac-a-poche con bocchetta a stella e fare con questa dei riccioli sulla superficie del dolce,

si vorrà decorarlo in superficie basterà mettere da parte un po' di composto, trasferirlo in una sac-a-poche con bocchetta a stella e fare con questa dei riccioli sulla superficie del dolce, cospargere con ulteriore cioccolato e riporre in frigorifero per almeno quattro ore.

con ulteriore cioccolato e riporre in frigorifero per almeno quattro ore. Trascorse le quali la cheesecake al caffè variegata al cioccolato potrà essere servita.

Come conservare la cheesecake al caffè variegata al cioccolato:

La cheesecake al caffè variegata al cioccolato dovrà essere riposta sempre in frigorifero, coperta da pellicola alimentare, e dovrà essere consumata entro un paio di giorni.

N.B.

Se se preferisce aggiungere del dolcificante al dolce si potrà lavorare con il formaggio spalmabile 50 gr circa di zucchero di canna a velo.

