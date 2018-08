Insalata di riso in barattolo con lupini, la ricetta (vegan) per preparare un fresco primo piatto estivo in pratiche monoporzioni. Da consumare nella pausa pranzo lavorativa o magari anche sotto l'ombrellone, questo piatto preparato con ortaggi di stagione è nutrizionalmente completo e anche molto saporito.

Peperoni dolci, cipolle di Tropea, basilico, riso e lupini, vanno a comporre gli strati di questa coloratissima insalata, che, come sempre, dovrà essere invasata in barattoli di vetro con chiusura ermetica.

Come per tutte le insalate in barattolo si dovrà stratificarla partendo dall'olio e dagli ingredienti più pesanti e, prima di consumarla, si dovrà poi capovolgerla per condirla a dovere. Allora, siete pronti a prepararla? Dovrete cuocere solo il riso, quindi con questo caldo è l'ideale!

Ingredienti 400 gr di riso

240 gr di peperoni



240 gr di cipolla di Tropea

30 foglie di basilico

240 gr di lupini già sgusciati



4 barattoli

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

10 minuti circa

10 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare l'insalata di riso in barattolo con lupini: procedimento

Lavare i peperoni, recidere il picciolo e svuotarli internamente, quindi tagliarli a fettine sottili,

sbucciare la cipolla e affettarla sottilmente,

lessare il riso in abbondante acqua bollente salata e a cottura scolarlo e farlo raffreddare sotto il getto d'acqua corrente,

il riso in abbondante acqua bollente salata e a cottura scolarlo e farlo raffreddare sotto il getto d'acqua corrente, mettere quindi sul fondo del barattolo l'olio, e si gradisce un pizzico di sale, e stratificare con il riso, i peperoni, i lupini e le cipolle e in fine inserire il basilico lavato e spezzettato con le mani;

quindi sul fondo del barattolo l'olio, e si gradisce un pizzico di sale, e stratificare con il riso, i peperoni, i lupini e le cipolle e in fine inserire il basilico lavato e spezzettato con le mani; chiudere quindi con il tappo e

conservare in frigorifero fino al momento di servire.

Ti potrebbero interessare altre:

Ilaria Zizza