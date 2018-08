Ghiaccioli al cocomero, ecco la ricetta per prepararli in casa senza zuccheri aggiunti. Rinfrescanti e anche belli da vedere, questi ghiaccioli fatti in casa sono la merenda perfetta da consumare in questi giorni di gran caldo.

La polpa dell' anguria, gustosa e zuccherina, è stata unita a dei kiwi in modo così da riproporre anche visivamente il grande frutto estivo. Aggiungendo uno strato di acqua e limone, potrete creare anche la parte bianca della buccia.

Per preparare i nostri ghiaccioli al cocomero vi occoreranno un robot da cucina, dei bicchierini di yogurt e dei bastoncini in legno.

Ingredienti 500 gr di cocomero

8 gr di succo di limone



35 ml di succo di limone (opzionale)

40 ml di acqua (opzionale)

400 gr di kiwi

Tempo Preparazione:

120 minuti circa

120 minuti circa Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

tempo di congelamento

tempo di congelamento Dosi:

per 6 ghiaccioli al cocomero

per 6 ghiaccioli al cocomero Difficoltà:

bassa

Come preparare i ghiaccioli al cocomero: procedimento

Privare il cocomero della buccia e dei semi interni, quindi tagliarlo a pezzi e tritarlo in un robot da cucina fino ad ottenere una purea grossolona, mescolarla agli 8 gr di succo di limone e

il cocomero della buccia e dei semi interni, quindi tagliarlo a pezzi e tritarlo in un robot da cucina fino ad ottenere una purea grossolona, mescolarla agli 8 gr di succo di limone e versarla nei bicchierini fino a 3/4 della loro capacità e riporre in freezer.

Quando la polpa del cocomero si sarà ghiacciata potrete aggiungere dell'acqua e limone versandone un po' in ogni bicchiere, tenendo presente però che dovrà rimanere lo spazio per la parte verde,

la polpa del cocomero si sarà ghiacciata potrete aggiungere dell'acqua e limone versandone un po' in ogni bicchiere, tenendo presente però che dovrà rimanere lo spazio per la parte verde, coprire quindi con della carta stagnola, infilare i bastoncini e riporre quindi in freezer per ghiacciare.

Quando i ghiaccioli saranno completamente ghiacciati, preparare i kiwi sbucciandoli e tritandoli nel mixer,

i ghiaccioli saranno completamente ghiacciati, preparare i kiwi sbucciandoli e tritandoli nel mixer, riprendere quindi i ghiaccioli e mettere la polpa in ogni bicchiere, coprire nuovamente con la carta argentata e riporre in frezeer fino a completo congelamento.

Una volta congelati i ghiaccioli al cococomero potranno essere serviti.

Ti potrebbero interessare anche altre:

Ilaria Zizza