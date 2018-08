Burro chiarificato, ecco come autoprodurre in casa il ghee. A base di grassi animali, questo condimento subisce un trattamento che lo rende privo di acqua e lattosio. Adatto per la preparazione di diverse pietanze, il burro chiarificato è perfetto anche per essere spalmato sul pane insieme con marmellate e confetture fatte in casa.

Il burro chiarificato potrebbe essere definito un "grasso puro" perché, con un semplice e antico processo di lavorazione, viene separato dall'acqua e dalla componente proteica (caseina) oltre che del lattosio, presenti nel classico burro. In virtù di questo, una volta preparato, è possibile conservarlo in frigorifero per diversi mesi in quanto, privato dell'acqua, non è più soggetto ad attacchi batterici.

Da utilizzare, ad esempio, per preparare la torta Sacher o il tortino al cioccolato dal cuore morbido, il burro chiarificato ha una consistenza più mordida rispetto al classico panetto e, se utilizzato in sostituzione del classico burro, bisognerà impiegarne solitamente il 20% in meno.

Ingredienti 250 gr di burro

1 barattolo di vetro a chiusura ermetica

Tempo Preparazione:

5 minuti

5 minuti Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

per 250 gr di burro chiarificato

per 250 gr di burro chiarificato Difficoltà:

bassa

Come preparare il burro chiarificato: procedimento

Prendere il burro, tagliarlo in pezzi e metterlo in una pentola dal fondo spesso,

farlo sciogliere a bagnomaria e in conseguenza, in superficie, si noterà la formazione di una schiumetta bianca.

il burro, tagliarlo in pezzi e metterlo in una pentola dal fondo spesso, farlo sciogliere a bagnomaria e in conseguenza, in superficie, si noterà la formazione di una schiumetta bianca. Quando il burro si sarà sciolto del tutto, smuovere un po' la pentola in modo da far cadere sul fondo della stessa la caseina bloccata nelle particelle d'aria,

quindi spegnere il fuoco e con una schiumarola eliminare via la parte bianca,

spegnere il fuoco e con una schiumarola eliminare via la parte bianca, rivestire ora un imbuto con della garza sterile e versare al suo interno il burro senza però far cadere anche le caseine.

ora un imbuto con della garza sterile e versare al suo interno il burro senza però far cadere anche le caseine. Una volta travasato, lasciar raffreddare il burro chiarificato a temperatura ambiente quindi chiudere i vasetti e ripoli in frigorifero per farlo solidificare.

Come conservare il burro chiarificato:

Il burro chiarificato dovrà sempre essere messo in vasetti di vetro con chiusura ermetica e potrà essere conservato in frigorifero per diversi mesi.

Ti potrebbe interessare anche:

Ilaria Zizza