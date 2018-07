Stick di zucchine in pastella, ecco la ricetta vegan di un piatto sfizioso e croccante, da servire come antipasto o anche come contorno che, essendo fritto, ci si può concedere a volte per servire in modo alternativo le verdure e far contenti i piccoli di casa, ma anche gli adulti.

La pastella vegan è fatta con farina di tipo 1 e acqua; le zucchine invece, nostrane e ben sode, dovranno essere tagliate molto finemente: se non avete tempo o pazienza per cimentarvi con il coltello, potrete aiutarvi con il cutter a spirale che si utilizza per preparare gli spaghetti di carote, in questo caso però fate attenzione ai tempi di cottura perché saranno molto sottili e potrebbero bruciarsi.

Ingredienti 660 gr di zucchine

340 gr di acqua



200 gr di farina 1

1 pizzico di sale

1 L di olio di semi di girasole

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

Tempo Cottura:

10 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare gli stick di zucchine in pastella: procedimento

Mettere la farina in una ciotola capiente, aggiungere il sale e versare al suo interno anche l'acqua e mescolare contemporaneamente con una forchetta in modo così da non far formare eventuali grumi,

la farina in una ciotola capiente, aggiungere il sale e versare al suo interno anche l'acqua e mescolare contemporaneamente con una forchetta in modo così da non far formare eventuali grumi, lavare ora le zucchine e spuntarle, quindi tagliarle finemente a striscioline sottili.

Mettere le zucchine appena tagliate nella pastella e mescolare tutto in modo da ricoprirle con il composto,

le zucchine appena tagliate nella pastella e mescolare tutto in modo da ricoprirle con il composto, friggerle in olio bollente avendo cura d'immergerle nell'olio una alla volta evitando così che possano attaccarsi fra di loro,

in olio bollente avendo cura d'immergerle nell'olio una alla volta evitando così che possano attaccarsi fra di loro, quando saranno dorate toglierle dall'olio e metterle su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso,

servire quindi gli stick di zucchine in pastella subito.

Ilaria Zizza