Una raccolta di ricette con fagiolini che accontenteranno grandi e piccini e vi permetteranno di sperimentare piatti gustosi a base di questo legume nutriente e versatile.

Sapevate che i fagiolini sono di fatto dei baccelli all'interno dei quali non è ancora avvenuta l'effettiva maturazione del fagiolo? Questi legumi dal sapore dolciastro e dalla forma snella e allungata di un color verde brillante, sono da sempre utilizzati in cucina per la preparazione di diverse pietanze. Da consumare previa cottura, sono ricchi di vitamine e calcio e si trovano sui banchi ortofrutticoli nella bella stagione.

Con i fagiolini è possibile preparare primi e secondi piatti, ma, se conditi a dovere, sono davvero un ottimo contorno estivo. Di seguito troverete una selezione di ricette da preparare con i fagiolini che sicuramente conquisteranno il vostro palato.

1. Polpettone alla ligure di fagiolini e patate

Il polpettone alla ligure di fagiolini e patate è un tipico piatto regionale italiano; il suo aspetto è simile a quello del gateau di patate ma di fatto, per i liguri, è un vero e proprio polpettone vegetariano. Una volta cotto potrà essere servito sia tiepido che a temperatura ambiente. Qui la ricetta passo passo.

2. Fagiolini con la pasta

La pasta con i fagiolini è un primo piatto estivo tipico della cucina pugliese. Preparati solitamente con pasta lunga e conditi con del formaggio tipico, possono essere cucinati anche in versione vegetariana proprio come la nostra ricetta.

3. Insalata di patate e fagiolini

L'insalata di patate e fagiolini è ricetta fresca, colorata e nutriente per preparare un'insalata estiva perfetta per essere consumata nella pausa pranzo lavorativa o anche sotto l'ombrellone. Se poi vorrete divertivi a stratificare gli ingredienti, diventerà una variante gustosa delle vostre insalate in barattolo. La ricetta per prepararla è qui.

4. Cous cous vegan con fagiolini corallo e curcuma

Il cous cous vegan con fagiolini corallo e curcuma è un primo piatto molto profumato e saporito. Come tutti i cous cous è una pietanza di facile esecuzione che potrà essere preparata anche con i fagiolini e aromatizzata con un tocco di curcuma per dare sapore e colore al piatto.

5. Fagiolini con patate al gratin

I fagiolini con patate al gratin sono un piatto saporito e gustoso. Valida alterniva ai classici contorni di stagione, questa pietanza ha in superficie una crosticina croccante che piacerà sicuramente anche ai bambini. La ricetta la trovate qui.

6. Plumcake mascarpone e fagiolini

Il plumcake mascarpone e fagiolini è un plumcake salato soffice e gustoso, perfetto per tutta la famiglia e, se preparato in anticipo facile da gustare in un pic-nic o sotto l'ombrellone. La ricetta completa è qui.

7. Conserva di fagiolini piccanti

La conserva di fagiolini piccanti è un modo saporito per gustare anche in inverno questi delizioni legumi. Prepararla non è difficile, però è bene però leggere attentamente il nostro tutorial su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa perché è opportuno seguire un iter ben preciso. La ricetta della nostra conserva la trovate qui.

8. Insalata di fagiolini

L'insalata di fagiolini è un fresco contorno estivo; la sua preparazione è semplicissima, ma, per far si che gli aromi si armonizzino fra loro, si dovrà farla riposare per qualche ora prima di servirla. La ricetta è qui.

9. Pasta fatta in casa: ravioli ripieni di fagiolini

I ravioli ripieni di fagiolini sono una pasta ripiena fatta in casa originale e saporita che saprà di sicuro stupire i vostri ospiti in una ricorrenza speciale. La ricetta vegetariana con tutorial passo a passo è qui.

10. Pomodori ripieni di riso e fagiolini

I pomodori ripieni di riso e fagiolini sono una strepitosa ricetta vegana. Piatto estivo noto in tutta la nostra penisola, può essere servito anche a temperatura ambiente ed è sicuramente una pietanza da far rientrere fra i vostri cibi da spiaggia preferiti. La ricetta per prepararli è qui. Ilaria Zizza