Pomodori ripieni di riso e fagiolini, ecco una ricetta vegetariana per preparare un primo piatto estivo da servire anche freddo. Ortaggi di stagione, colore e tanto sapore, sono i punti forti di questa pietanza, perfetta anche da mangiare sotto l'ombrellone.

I pomodori ripieni sono un must della stagione estiva; piatto diffuso in tutta la nostra penisola può essere preparato in tantissimi modi. In questa ricetta, il riso è stato in precedenza cotto insieme alla polpa dei pomodori e ai fagiolini, in questo modo ha assorbito la loro sapidità conferendo così a questa pietanza un gusto davvero intenso.

Se seguite una dieta vegana, potrete sostituire il formaggio vegetale con del lievito alimentare in scaglie.

Ingredienti 1 Kg di pomodori a grappolo

150 gr di fagiolini

1 spicchio d'aglio

150 gr di riso

1 foglia di basilico

grana vegetale q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

Tempo Cottura:

30 minuti

Tempo Riposo:

10 minuti

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare i pomodori ripieni di riso e fagiolini: procedimento

Lavare i pomodori, recidere la calotta superiore e, con l'ausilio di un coltello e un cucchiaino, svuotarli internamente tenendo da parte la polpa estratta, quindi metterli a testa in giù in modo da far sgocciolare un po' d'acqua in essi contenuta,

lavare e pulire i fagiolini, tagliarli a pezzettini e metterli in una pentola capiente con la polpa di pomodoro e un filo d'olio aggiungere anche il basilico lavato e spezzettato, quindi pulire l'aglio, tagliarlo finemente e aggiungerlo nella padella,

iniziare a cuocere e aggiungere in fine anche il riso, tostare, quindi coprire d'acqua e regolare di sale,

e portare a cottura mescolando spesso e aggiungendo altra acqua qualora occorresse,

quando il riso sarà cotto farlo intiepidire, mescolarlo con il formaggio e con questo composto riempire i pomodori,

ungere il fondo di una pirofila, adagiare al suo interno i pomodori e le calottine in precedenza recise e cuocere in forno caldo a 200° per circa trenta minuti,

a cottura ultimata sfornare e far riposare per almeno dieci minuti prima di servire.

I pomodori ripieni di riso e fagiolini potranno comunque essere serviti sia tiepidi che a temperatura ambiente.

Come conservare i pomodori ripieni di riso e fagiolini:

Qualora dovessero avanzare, è possibile conservare i pomodori ripieni di riso e fagiolini in frigorifero per un massimo di due giorni all'interno di appositi contenitori ermetici.

Ilaria Zizza