Confettura di pomodorini datterini, la ricetta di una conserva fatta in casa da gustare con pane bruscato o formaggi stagionati. Un modo dolce e goloso per conservare e gustare i pomodori tutti l'anno.

La preparazione di questa marmellata di pomodori è davvero molto semplice: basterà far macerare i pomodori datterini con dello zucchero per poi cuocerli dolcemente fino a far addensare il tutto. Per la riuscita di questa preparazione casalinga è opportuno sanificare anzitempo i barattoli di vetro, che ricordiamo, dovranno avere le capsule nuove; per maggiori chiarimenti è opporturno leggere il nostro tutorial su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa.

La scelta dei pomodori è un altro aspetto degno di nota, questi infatti dovranno essere rigorosamente freschi e di stagione, possibilmente nostrani e a Km zero.

Una volta pronta, la confettura di pomodorini dovrà essere conservata in dispensa, dopo l'apertura però andrà riposta in frigorifero per un massimo di due/tre giorni e, per evitare sprechi alimentari, vi esortiamo ad utilizzare dei piccoli barattoli in modo da riuscire a consumarla a stretto giro.

Ingredienti 500 gr di pomodori datterini

180 gr di zucchero integrale di canna



3 barattoli da 15 cl sanificati

Come preparare la confettura di pomodorini datterini: procedimento

Lavare accuratamente i pomodori, tagliarli a pezzettini, mescolarli in una ciotola capiente insieme allo zucchero e lasciar macerare per un paio d'ore mescolando ogni tanto,

mettere tutto in una pentola dal fondo spesso e cuocere a fuoco dolce mescolando ogni tanto per circa novanta minuti,

la confettura di pomodorini datterini sarà comunqne pronta quando, mescolandola, non si allergherà più sul fondo della pentola,

a cottura ultimata riempire con la confettura i barattoli in precedenza sanificati,

chiuderli avvitandoli con le capsule e procedere con la pastorizzarione.

Come conservare la confettura di pomodori datterini:

La confettura di pomodori datterini dotrà essere riposta in dispensa al riparo dalla luce solare; una volta aperta dovrà essere conservata in frigorifero e dovrà essere consumata entro un paio di giorni.

Ilaria Zizza