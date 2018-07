Ravioli ripieni di fagiolini, ecco la ricetta per preparare una pasta all'uovo fatta in casa con farine poco raffinate e una farcitura gustosa di fagiolini e mandorle. Leggera e sfiziosa, questa pasta ripiena può essere servita con un condimento delicato che non copra il sapore, come ad esempio burro e salvia, pesto di zucchine o uno a base di pomodori freschi e basilico.

L'impasto è realizzato con farina 1 e farina di mais integrale in modo da rendere la pasta più leggera grazie anche ad una quantità minore di uova utilizzate. Il ripieno è stato tagliato grossolanamente con un coltello, ma se lo preferite, potrete sminuzzarlo finemente o ridurlo in una purea con l'ausilio di un mixer.

I ravioli ripieni di fagiolini, dopo una breve cottura in acqua bollente salata, dovranno essere raffreddati sotto il getto d'acqua corrente e poi successivamente conditi, in modo così da servire un pasto freddo; se preferite invece servirli ancora caldi potrete condirli con un classico sugo di pomodoro fresco.

Ingredienti 300 gr di fagiolini

1 spicchio d'aglio

30 gr di mandorle

500 gr di farina 1



100 gr di farina di mais integrale

100 gr di acqua



4 uova

4 pomodori a grappolo

6 foglie di basilico

sale q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Cottura:

5 minuti circa

5 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i ravioli ripieni di fagiolini: procedimento

Lavare e pulire i fagiolini , quindi cuocerli in acqua bollente e a cottura ultimata scolarli tenendo però da parte l'acqua di cottura.

, quindi cuocerli in acqua bollente e a cottura ultimata scolarli tenendo però da parte l'acqua di cottura. In una ciotola o su una spianatoia mescolare le due farine, aggiungere le uova e l'acqua e impastare fino ad ottenere un impasto non appiccicoso,

avvolgerlo nella pellicola alimentare e nel frattempo tagliare i fagiolini e le mandorle e mescolarli insieme all'olio e al sale,

nella pellicola alimentare e nel frattempo tagliare i fagiolini e le mandorle e mescolarli insieme all'olio e al sale, con una sfogliatrice, o se si preferisce con un mattarello, spianare la sfoglia ottenendo uno spessore di un millimetro,

tagliarla in rettangoli e su essa adagiare un po' di farcia, coprire con altra sfoglia e premere con i polpastrelli intorno al ripieno in modo così da sigillare i bordi,

in rettangoli e su essa adagiare un po' di farcia, coprire con altra sfoglia e premere con i polpastrelli intorno al ripieno in modo così da sigillare i bordi, con una rotella dentellata o un coltello rifilare i bordi,

adagiare i ravioli sul piano di lavoro leggermente infarinato e nel frattempo

i ravioli sul piano di lavoro leggermente infarinato e nel frattempo lavare i pomodori e il basilico, tagliare i pomodori in piccoli pezzi e spezzettare il basilico, qiuindi condirli con olio e sale,

i pomodori e il basilico, tagliare i pomodori in piccoli pezzi e spezzettare il basilico, qiuindi condirli con olio e sale, riportare a bollore l'acqua di cottura dei fagiolini, allungandola con altra acqua se necessario, e cuocere al suo interno i ravioli per quattro minuti circa,

a bollore l'acqua di cottura dei fagiolini, allungandola con altra acqua se necessario, e cuocere al suo interno i ravioli per quattro minuti circa, a cottura ultimata scolare e raffreddare sotto l'acqua corrente,

condire con i pomodori in precedenza preparati e servire subito.

Ilaria Zizza