Torta di rose salata con pesto di zucchine e datterini, ecco una sfiziosa ricetta estiva tutta vegetale da servire anche a temperatura ambiente. Bella da vedere e golosa da mangiare, grazie al sapore particolare e delicato, Questa torta salata vegan è di fatto un contorno, ma, se preparata in monoporzione, è possile anche proporla come aperitivo.

Le base è realizzata con una pasta brisée alla curcuma, ma se non amate questa spezia potrete utilizzare la pasta brisée vegan all'olio. La farcitura invece è composta da pomodori datterini e da un saporito pesto fatto in casa a base di zucchine e basilico.

Se non seguite una dieta cruelty free è possibile aggiungere al pesto un po' di grana vegetale ma vi esortiamo a provare la nostra ricetta seguendola alla lettera perché è davvero una garanzia anche per chi non è vegano, oltre che più leggera.

Ingredienti 250 gr di farina 1

120 gr di acqua



80 gr di olio evo

2 gr di curcuma in polvere

20 gr di basilico

120 gr di zucchine



1 spicchio d'aglio

160 gr di pomodori datterini

olio evo aggiuntivo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Cottura:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la torta di rose di pasta brisée con pesto e datterini: procedimento

in una ciotola capiente la farina, l'olio, l'acqua e la curcuma e impastare fino ad ottenere un composto non appiccicoso, metterlo su un foglio di carta forno e spianarlo con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia avente circa due millimetri di spessore.

Lavare ora le zucchine e il basilico, spuntare le zucchine e tagliarle a pezzi, mettere tutto in un mixer, aggiungere il sale e l'olio, triturare tutto ottenendo così un pesto cremoso, e lavare e affettare i datterini.

rotella dentellata, o in alternativa un coltello, tagliare la sfoglia di brisée in strisce larghe circa tre centimetri e spalmare su ogni striscia il pesto, quindi iniziare ad arrotolare una striscia alla volta inserendo anche le fettine di pomodorini.

la rosa appena formata in una teglia foderata con carta forno e continuare così fino a terminare le strisce, sistemare tutte le rose all'interno della teglia avendo cura di farle aderire fra loro e di fermare in questo modo l'estremità esterna,

ultimata sfornare e far raffreddare su una gratella. La torta di rose di pasta brisée con pesto e datterini potrà essere comunque servita anche tiepida.

Un consiglio in più:

Se vorrai preparare le rose in monoporzione basterà seguire lo stesso iter ma ridurre lo spessore delle fasce fino a un centimetro e mezzo, una volta formate le rose dovrai cuocerle ben distanziate fra loro per circa venti/venticinque minuti.

Ilaria Zizza