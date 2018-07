Lasagna crudista, ecco la ricetta per un piatto estivo vegan fresco e veloce, perfetto per l'estate. Preparato con pane carasau e verdure fresche di stagione, questo primo raw diventerà sicuramente uno dei vostri cavalli di battaglia.

Gli ingredienti utilzzati, zucchine, basilico e pomodori, non essendo cotti, non disperderdono le loro proprietà nutritive, in particolar modo le vitamine, e, in più, permettono di velocizzare l'esecuzione della pietanza.

Il pesto di zucchine fatto in casa, i pomodori a grappolo e il basilico condiscono il pane carasau esaltandone il gusto alla perfezione. Le lasagne senza cottura possono essere preparate in comode monoporzioni oppure possono essere assemblate in una pirofila proprio come la classica ricetta.

Ingredienti 400 gr di zucchine

50 gr di mandorle



1 spicchio d'aglio

500 gr di pomodori a grappolo



250 gr di pane carasau

basilico q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

Tempo Cottura:

-

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare la lasagna crudista: procedimento

Lavare le zucchine, spuntarle e lavorarle in un mixer fino ad ottenerne una purea,

aggiungere quindi l'aglio sbucciato, le mandorle, il sale e l'olio e continuare a tritare amalgamando tutto, lavare i pomodori e affettarne circa trecento grammi e lavare e asciugare anche il basilico.

Inumidire velocemente una fetta di pane carasau in un po' d'acqua, adagiarla nel piatto da portata, farcirla con il pesto, il basilico spezzettato e i pomodori e continuare a stratificare in questo modo fino a formare due o tre strati,

formare ora il condimento rosso triturando in un mixer i pomodori restanti con il sale, il basilico e l'olio e ricoprire con questo l'ultimo strato superficiale della lasagna,

seguendo lo stesso iter è possibile assemblare il tutto in una pirofila e porzionare poi al momento del servizio.

Quando la lasagna senza cottura sarà pronta potrà essere servita subito.

