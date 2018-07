Peperoni sott'olio, la ricetta per preparare una conserva fatta in casa saporita e colorata. Da servire fra gli antipasti o anche come sfizioso contorno, questi peperoni hanno un sapore molto delicato, aromatizzato con basilico, aglio e pepe in grani.

Una veloce scottata in acqua acidulata con aceto di mele, oltre a conferire ai peperoni un sapore più spiccato, permetterà di farli rimanere sodi e croccanti al punto giusto. La scelta di peperoni, freschi e nostrani, è fondamentale per la riuscita della ricetta: si consiglia di prendere i più piccoli con la buccia bella liscia, senza grinze.

Altro passaggio importante è la sanificazioni dei barattoli: ci raccomandiamo di usare sempre quelli in vetro e di acquistare capsule nuove; sarà comuqnue molto utile consultare il nostro tutorial su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa.

Ingredienti 500 gr di peperoni dolci

4 spicchi d'aglio



4 foglie di basilico

1 L di acqua



100 ml di aceto di mele

5 gr di sale

olio evo q.b.

2 barattoli da 500 cc



Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

2 barattoli di peperoni sott'olio da 500 cc

2 barattoli di peperoni sott'olio da 500 cc Difficoltà:

bassa

Come preparare i peperoni sott'olio: procedimento

Lavare accuratamente i peperoni, recidere il picciolo, svuotarli, quindi tagliarli a strisce ed eliminare eventuali semi o filamenti bianchi posti al loro interno,

preparare quindi sul piano di lavoro i barattoli in precedenza sanificati e mettere sul fuoco una pentola contenente l'acqua, l'aceto e il sale,

quindi sul piano di lavoro i barattoli in precedenza sanificati e mettere sul fuoco una pentola contenente l'acqua, l'aceto e il sale, lavare quindi il basilico, sbucciare l'aglio e tagliarlo a pezzi

quando l'acqua acidulata sarà a bollore tuffarci dentro i peperoni, e quando riprenderà il bollore cuocerli per tre minuti,

l'acqua acidulata sarà a bollore tuffarci dentro i peperoni, e quando riprenderà il bollore cuocerli per tre minuti, trascorsi i quali scolarli e lasciarli raffreddare in uno scolapasta,

i quali scolarli e lasciarli raffreddare in uno scolapasta, una volta freddi mettere i peperoni nei vasetti stratificandoli con l'aglio, il basilico e il pepe in grani,

mettere i peperoni nei vasetti stratificandoli con l'aglio, il basilico e il pepe in grani, riempire i barattoli con l'olio fino all'orlo, attendere qualche minuto e se necessario rabboccarlo tenendo presente che l'olio dovrà comunque coprire del tutto il contenuto,

i barattoli con l'olio fino all'orlo, attendere qualche minuto e se necessario rabboccarlo tenendo presente che l'olio dovrà comunque coprire del tutto il contenuto, avvitare i barattoli e procedere con la pastorizzazione.

Come conservare i peperoni sott'olio:

I peperoni sott'olio dovranno essere conservati in dispensa al riparo dalla luce solare, e dovranno essere consumati entro qualche mese. Una volta aperti dovranno però essere riposti in frigorifero e consumati entro un paio di giorni.

Ti potrebbero interessare anche altre:

Ilaria Zizza