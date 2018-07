Una raccolta di ricette con le cipolle per gli amanti di uno dei bulbi più antichi e salutari del mondo

Le cipolle, bulbi coltivati già in epoca Egizia, sono da sempre utilizzate in cucina sia come ingrediente principale che per aromatizzare le varie pietanze. Nel Medioevo assunsero talmente tanta rilevanza da venire addirittura utilizzate come metodo di pagamento. Colorate, ricche di vitamine e sali minerali, sono coltivate in tutto lo Stivale e molte varietà di cipolle sono state riconosciute come IGP.

Dal dolce sapore, le cipolle ben si prestano nella preparazione di conserve, primi e secondi piatti o anche di pizze e gustosi contorni. Noi abbiamo selezionato e di seguito elencato dieci ricette irresistibili da preparare con le cipolle.

1. Confettura di cipolle rosse

La confettura di cipolle rosse è una delle conserve fai da te più diffuse e amate. Una ricetta tradizionale e antica per preparare una "marmellata" perfetta per essere gustata su crostini o formaggi. L'iter di preparazione è semplice ma ci raccomandiamo di seguire il nostro tutorial su come sterilizzare i barattoli per le conserve fatte in casa.

2. Cipolle ripiene al forno

Le cipolle ripiene al forno sono un secondo piatto davvero saporito. Farcite con pane raffermo, pomodorini e capperi sono adatte anche per essere incluse fra le pietanze di un buffet freddo. La ricetta per prepararle è qui.

3. Zuppa di cipolle

La zuppa di cipolle è una preparazione culinaria di origini Francesi a base di cipolle, burro, e formaggio groviera. Nel tempo si sono diffuse diverse versioni e alcune di queste con varianti sostanziali, ad esempio è possibile anche preparare la zuppa di cipolle in versione vegan.

4. Pasta risottata con cipolle

La pasta risottata con cipolle è una ricetta di primi piatti veloci da preparare al ridosso dei pasti. Oltre il sapore gradevole, il suo punto di forza è sicuramente il suo metodo di cottura; la pasta è infatti trattata alla stregua di un risotto. Ne consegue un risparmio di energia e quindi economico, e si ottiene però un gusto davvero eccezionale, se vorrai prepararla al ricetta è qui.

5. Patate al forno con cipolla

Le patate al forno con cipolla sono un saporito contorno da proporre in alternativa alle classiche patate al forno. Sfiziose e stuzzicanti, sono croccanti in superficie e, se condite con del pan grattato gluten free, sono perfette anche per chi è celiaco o deve seguire una dieta senza glutine.

6. Cipolline in agrodolce

Le cipolline in agrodolce sono un'altra conserva per gustare le cipolle anche in inverno. Sfiziose e saporite, sono perfette per essere servite fra gli antipasti freddi e veloci o come contorno. La ricetta passo passo delle cipolline in agrodolce è qui.

7. Onion rings

Gli onion rings, piatto di origine anglosassone, sono degli anelli di cipolla che vengono prima passati in pastella e poi fritti in olio bollente. Saporitissimi e croccanti, fanno impazzire grandi e piccini; sono serviti solitamente con delle salse e accompagnano di sovente i classici panini per hamburger. La ricetta per prepararli è qui.

8. Pennette di farro con sugo di cipolle rosse

La pasta di farro con sugo di cipolle rosse è un saporito primo piatto vegano. Gustoso e poco calorico, è ideale per chi tiene sotto controllo la linea o per chi semplicente ama i piatti semplici e genuini. La ricetta è qui.

9. Cipolle borettane al forno

fonte foto: mammailaria.com Le cipolle borettane al forno sono un contorno saporito e profumato. Pietanza leggera e aromatica, ha fra i sui ingredienti anche l'aceto balsamico e il timo ed è perfetta per accompagnare diversi secondi piatti veloci. La ricetta è qui. 10. Zuppa di farro e cipolle di Tropea

fonte foto: mammailaria.com La zuppa di farro e cipolle rosse di Tropea è una ricetta vegana di un delizioso primo piatto. Colorata e saziante, è perfetta da servire in autunno quando si ha il bisogno di rinforzare il nostro sistema immunitario. La ricetta passo passo è qui. Ilaria Zizza