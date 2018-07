Crostata salata estiva light con cetrioli e carote, ecco una ricetta vegetariana light per una torta di verdure dal sapore fresco e delicato, perfetta per essere inclusa anche fra gli antipasti o come secondo e da servire rigorosamente fredda.

Una croccante pasta brisée all'olio racchiude al suo interno una farcia a base di yogurt greco, cetrioli e carote. Gli ortaggi, in precedenza finemente triturati, conferiscono al piatto una leggera colorazione pastello e un sapore delicato dove spicca la freschezza del cetriolo.

Ingredienti 1 panetto di pasta brisée

170 gr di yogurt greco



200 gr di cetrioli

100 gr di carote



olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

40 minuti circa

40 minuti circa Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la crostata salata con cetrioli e carote: procedimento

Mettere il panetto di pasta brisée su un foglio di carta forno e spianarlo con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa due/tre millimetri,

quindi senza staccare l'impasto dalla carta forno trasferirlo in una teglia e rifilare i bordi elimando la pasta in eccesso.

senza staccare l'impasto dalla carta forno trasferirlo in una teglia e rifilare i bordi elimando la pasta in eccesso. Pulire gli ortaggi, tagliarli a pezzettini e tritarli finemente in un robot da cucina,

gli ortaggi, tagliarli a pezzettini e tritarli finemente in un robot da cucina, trasferirli quindi in una ciotola e mescolarli con lo yogurt, l'olio e un pizzico di sale,

Con la pasta in eccesso ricavare delle strisce strette e lunghe,

in eccesso ricavare delle strisce strette e lunghe, farcire con il composto di yogurt la brisée, decorarla in superficie con le strisce e piegare verso l'interno i bordi proprio come fosse una classica crostata.

con il composto di yogurt la brisée, decorarla in superficie con le strisce e piegare verso l'interno i bordi proprio come fosse una classica crostata. Cuocere in forno caldo a 200° per circa quarantacinque minuti o comuqne fino a doratura,

in forno caldo a 200° per circa quarantacinque minuti o comuqne fino a doratura, a cottura ultimata sfornare, sformare dopo circa dieci minuti e lasciar raffreddare completamente su una gratella prima di servire.

Come conservare la crostata salata con cetrioli e carote:

Qualora dovesse avanzare, è possibile conservare la crostata salata con cetrioli e carote in frigorifero, all'interno di appositi contenitori ermetici, e consumarla entro il giorno successivo.

