Spaghetti di zucchine, ecco la ricetta per preparare un primo piatto vegan fresco e genuino da condire con un ottimo pesto di pomodori fatto in casa, perfetto per essere consumato fuori casa nella pausa pranzo lavorativa o anche sotto l'ombrellone.

Senza cottura e con solo ingredienti di stagione, questa ricetta crudista può essere anche un modo alternativo per servire le verdure ai bambini. L'effetto a spaghetto si ottiene con un apposito attrezzino che effettua un taglio a spirale, spiral cutter, ma, in alternativa, potrete affettare le zucchine molto finemente con un coltello a lama liscia.

Per evitare che le zucchine si ossidino è consigliabile preparare prima il pesto di pomodori; ci raccomandiamo come sempre di lavare accuratamente gli ortaggi prima di trattarli e di sceglierli possibilmente nostrani e a Km zero.

Ingredienti 4 zucchine

400 gr di pomodori

2 spicchi d'aglio

2 foglie di basilico

olio evo q.b.

sale q.b.

origano essiccato q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

Tempo Cottura:

-

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare gli spaghetti di zucchine: procedimento

Lavare accuratamente le zucchine, i pomodori e il basilico e sbucciare l'aglio,

tagliare i pomodori a pezzetti e metterli in un robot da cucina insieme all'aglio, all'olio, al basilico, al sale e all'origano, e tritare tutto finemente,

spuntare ora le zucchine e tagliarle con l'affettaverdure raccogliendo gli spaghetti in una ciotola,

impiattare, condire con il pesto di pomodori e

servire subito.

Ilaria Zizza