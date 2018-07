Hummus di melanzane, la ricetta per preparare una salsa tutta vegetale saporita e aromatica da spalmare sulle bruschette, da usare come antipasto, ma anche come condimento per panini, insalate estive o pinzimonio. Perfetta quindi per i vostri aperitivi, si prepara rigorosamente con freschi ortaggi di stagione.

L'hummus, preparazione culinaria di origini Libanesi, è diventato un cavallo di battaglia di molte cucine orientali; è solitamente accostato a pane pita e falefel ed è preparato soprattutto con i legumi, non a caso il più conosciuto è proprio l'hummus di ceci, ma è possibile prepararlo anche con altri ortaggi

Per preparare il nostro hummus di melanzane abbiamo utlizzato della salsa tahina fatta in casa; questa ha donato alla nostra preparazione una giusta consistenza cremosa e un aroma di tostatura davvero molto particolare.

Ingredienti 500 gr di melanzane

1 spicchio d'aglio

40 gr di salsa tahina

1 limone



menta q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare l'hummus di melanzane: procedimento

Lavare le melanzane e adagiarle su una teglia foderata con carta forno,

le melanzane e adagiarle su una teglia foderata con carta forno, cuocerle in forno caldo a 180° per circa un'ora o comunque fin quando non risulteranno morbide al tatto e raggrinzite in superficie, per uniformare la cottura sarà utile girare gli ortaggi durante la cottura.

in forno caldo a 180° per circa un'ora o comunque fin quando non risulteranno morbide al tatto e raggrinzite in superficie, per uniformare la cottura sarà utile girare gli ortaggi durante la cottura. A cottura ultimata sfornare e far intiepidire, quindi recidere il picciolo e sbucciarle,

mettere le melanzane in una terrina e schiacciarle con una forchetta fino ad ottenere una purea,

le melanzane in una terrina e schiacciarle con una forchetta fino ad ottenere una purea, lavare quindi le foglie di mente e sbucciare e l'aglio, tagliarli finemente e amalgamarli con le melanzane.

Spremere il limone e aggiungere il suo succo filtrato, incorporare anche la tahina e in fine regolare di sale e aggiungere un filo d'olio,

il limone e aggiungere il suo succo filtrato, incorporare anche la tahina e in fine regolare di sale e aggiungere un filo d'olio, l'hummus di melanzane è ora pronto per essete servito.

Come conservare l'hummus di melanzane:

L'hummus di melanzane dovrà essere riposto sempre in frigorifero in appositi contenitori ermetici e dovrà essere consumato preferibilmente entro il giorno sccessivo.

Ilaria Zizza