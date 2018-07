Gelato pesca e avocado, la ricetta tutta vegetale per prepararlo in casa senza gelatiera e senza zuccheri aggiunti.

Preparare in casa un gelato senza gelatiera è difficile? Assolutamente no!

Si dovrà semplicemente avere l'accortezza di mescolarlo spesso in modo da rompere i cristalli di ghiaccio che inevitabilmente si andranno a formare nella fase di congelamento. Quello che vi occorrerà è un recipiente in acciaio, meglio se basso e rettangolare e un buon robot da cucina o un frullatore.

Solitamente si dovrà lavorare il composto di frutta ogni mezz'ora ma a seconda del freezer a vostra disposizione questo lasso di tempo potrà protarsi fino a un'ora circa.

Ingredienti 400 gr di pesche già pulite

320 gr di avocado già pulito



36 gr di succo di limone

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

300 minuti

300 minuti Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare il gelato pesca e avocado: procedimento

Lavare e sbucciare la pesca e l'avocado e tagliarli a pezzettini,

metterli in un robot da cucina e aggiungere anche il succo di limone filtrato,

e sbucciare la pesca e l'avocado e tagliarli a pezzettini, metterli in un robot da cucina e aggiungere anche il succo di limone filtrato, quindi lavorare tutto con le lame fino a formarne una purea liscia e vellutata.

lavorare tutto con le lame fino a formarne una purea liscia e vellutata. Trasferirla in un contenitore di acciaio e riporre in freezer,

dopo mezz'ora riprenderlo, e

mezz'ora riprenderlo, e lavorare nuovamente il composto per rompere i cristalli di ghiaccio,

nuovamente il composto per rompere i cristalli di ghiaccio, continuare in questo modo fin quando il gelato non si sarà mantacato ed avrà assunto la sua classica consistenza; questo lasso di tempo durerà circa cinque ore.

in questo modo fin quando il gelato non si sarà mantacato ed avrà assunto la sua classica consistenza; questo lasso di tempo durerà circa cinque ore. Una volta pronto, il gelato pesca e avocado potrà essere gustato subito.

Come conservare il gelato pesca e avocado:

Il gelato pesca e avocado dovrà essere riposto sempre in freezer, qualora dovesse ghiacciarsi troppo è possibile farlo scongelare un po' a temperatura ambiente, lavorarlo nuovamente nel robot da cucina e consumarlo; in alternativa potrete conservarlo in freezer già porzionato in modo così da non scongelarlo tutto.

Ti potrebbero interessare anche altre

Ilaria Zizza