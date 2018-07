Lasagna senza cottura, ecco la ricetta di una sfiziosa pasta fredda colorata e saporita per gustare la lasagna anche in estate senza sentirsi appesantiti. Un primo piatto vegetariano fresco e leggero che conquisterà sicuramente il palato di grandi e piccini.

Da servire in pratiche monoporzioni o da preparare in una pirofila proprio come la classica ricetta, la nostra lasagna fredda può essere tranquillamente assemblata in anticipo e conservata in frigorifero fino al momento del servizio, purché coperta da pellicola alimentare, in modo così da non far seccare la sfoglia.

Zucchine, pomodori, mozzarella, il profumato basilico e del buon olio extra vergine d'oliva sono il condimento di questa lasagna dalle calorie ridotte.

Ingredienti 250 gr di zucchine

300 gr di pomodori



200 gr di mozzarella

120 gr di pasta all'uovo stesa

basilico già lavato q.b.

farina q.b.

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

30 minuti

30 minuti Tempo Riposo:

3 ore di lievitazione

3 ore di lievitazione Dosi:

per 3 persone

per 3 persone Difficolta:

bassa

Come preparare la lasagna fredda: procedimento

Lavare le zucchine, spuntarle ed affettarle sottilmente, passarle nella farina, metterle in una teglia rivestita con carta forno e cuocerle in forno caldo a 180° per circa quindici minuti (se si preferisce è possibile grigliarle o utilizzarle anche crude), a cottura ultimata toglierle dalla teglia e far raffreddare,

nel frattempo lavare i pomodori e tagliarli a pezzettini, tagliare in piccoli pezzi anche la mozzarella e mettere entrambi a sgocciolare.

lavare i pomodori e tagliarli a pezzettini, tagliare in piccoli pezzi anche la mozzarella e mettere entrambi a sgocciolare. Unire in una ciotola i pomodori, la mozzarella e le zucchine e condire tutto con olio, sale e basilico spezzettato,

lessare per pochi minuti una sfoglia alla volta in acqua bollente salata e adagiarla su un canovaccio pulito e non lavato con ammorbidente, avendo cura di non sovrapporle,

in una ciotola i pomodori, la mozzarella e le zucchine e condire tutto con olio, sale e basilico spezzettato, lessare per pochi minuti una sfoglia alla volta in acqua bollente salata e adagiarla su un canovaccio pulito e non lavato con ammorbidente, avendo cura di non sovrapporle, con un coppapasta formare dei cerchi,

e aiutandosi con lo stesso impiattare stratificando gli ingredienti nei piatti, oppure per accorciare i tempi di preparazione lasciare la sfoglia intera e stratificare allo stesso modo in una pirofila.

Una volta assemblato tutto, la lasagna fredda potrà essere servita anche subito irrorandola in superfice con un filo d'olio evo.

Come conservare la lasagna fredda:

La lasagna fredda, qualora dovesse avanzare, è possibile consumarla entro il giorno successivo purché sia conservata in frigorifero coperta da pellicola alimentare.

Potrebbe interessarvi anche altre

Ilaria Zizza