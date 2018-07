Cookies, la ricetta per preparare in casa i gustosi biscotti statunitensi anche senza burro. Privi di lattosio ma golosi e sfiziosi, sono perfetti per la prima colazione del mattino o per la merenda.

L'impasto, fatto con ingredienti poco raffinati e cioccolato fondente extra, non ha bisogno di tempi di riposo, non è appiccicoso e si lavora facilemente; una volta preparato dovrete solo dargli la forma di un cilindro ed affettare letteralmente i biscotti.

Una volta pronti e ben freddi, i nostri cookies senza burro, manterranno la loro fragranza per diversi giorni. Se volete personalizzare la ricetta potrete eventualmente ridurre la grammatura del cioccolato sostituendola, ad esempio, con delle nocciole in granella.

Ingredienti 600 gr di farina 1

120 gr di zucchero di canna



100 gr di olio di girasole

100 gr di acqua

100 gr di cioccolato fondente extra



2 uova (120 gr sgusciate)

2 pizzichi di sale

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

25 minuti circa

25 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i cookies: procedimento

Tagliare grossolanamente il cioccolato,

unire in una ciotola gli ingredienti secchi, quindi aggiungere anche le uova, l'olio e l'acqua,

impastare amalgamando il tutto ed unire in fine anche i pezzetti di cioccolato,

incorporarli all'impasto, quindi trasferire il composto su un tagliere e, modellandolo con le mani, dargli la forma di un cilindro stretto e lungo,

con un coltello tagliare delle fette spesse circa mezzo centimetro e sistemarle in una teglia foderata con carta forno,

cuocere in forno caldo a 200° per circa venticinque minuti o comuqnue fino a doratura,

a cottura ultimata sfornare e mettere i cookies su una gratella per farli raffreddare.

Come conservare i cookies:

I cookies, una volta freddi, potranno essere conservati in apposite scatole ermetiche per diversi giorni.

