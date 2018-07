Spaghetti di carote, la ricetta per preparare un primo piatto crudista saporito, colorato ma anche ricco di vitamine e nutrienti volatili che andrebbero altrimenti persi con la cottura. Velocissimo da realizzare, questo piatto di raw food è perfetto per le calde giornate giornate estive e un modo originale per portare in tavola le verdure.

Per ottenere l'effetto spaghetto abbiamo utilizzato uno spiral cutter, un temperaverdure dentellato facilmente reperibile in negozi di casalinghi o nel web. In alternativa è possibile utilizzare le lame apposite dei robot da cucina o armarsi di santa pazienza e compiere a mano l'operazione di affettatura (in questo, ad esempio ben si presta il coltellino tagliamela). Per ottenere un buon risultato, qualsiasi metodo utilizziate, è bene scegliere delle carote di grandi dimensioni, fresche e ben sode.

Per condire i nostri spaghetti abbiamo preparato un pesto di basilico con pistacchi che, oltre a dare un contrasto cromatico, ha conferito al piatto una sapidità davvero interessante.

Ingredienti 1 Kg di carote

50 gr di foglie di basilico



20 gr di pistacchi sgusciati non salati

30 gr di olio evo



20 gr d'aglio

sale q.b.

Come preparare gli spaghetti di carote: procedimento

Pelare le carote e con la taglierina a spirale iniziare a temperararle ottenendo così gli spaghetti di carote,

raccoglierli in una terrina e

preparare subito il pesto triturando finemente in un robot da cucina il basilico, i pistacchi, il sale, l'olio e l'aglio sbucciato,

subito il pesto triturando finemente in un robot da cucina il basilico, i pistacchi, il sale, l'olio e l'aglio sbucciato, impiattare gli spaghetti di carota e condirli in superficie con il pesto appena preparato,

gli spaghetti di carote dovranno essere serviti subito.

