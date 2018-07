Secondi piatti con le melanzane, ecco una raccolta di ricette vegetariane e vegane leggere e gustose, che faranno felici adulti e bambini.

Ortaggio estivo dalla bella colorazione violacea, le melanzane sono sui banchi ortofrutticoli da giugno ad ottobre inoltrato. Ricche di acqua e vitamine, dato il loro contenuto di solanina, questi frutti appartenenti alla famiglia delle solonacee, vanno consumati solo previa cottura.

Versatili e molto saporite, ben si prestano nella preparazione di tantissimi piatti e sono diventate uno dei simboli della cucina mediterranea estiva. Sono molte le ricette tradizionali a base di melenzane in ogni parte d'Italia, soprattutto al sud. Ecco allora una selezione di secondi piatti alternativi alla carne o al pesce, assolutamente da provare per far felice tutta la famiglia.

1. Panzerotti al forno ripieni di melanzane

I panzerotti al forno ripieni di melanzane sono una ricetta davvero sfiziosa che potrete prerarare anche al ridosso del pranzo o della cena perché l'impasto è senza lievito. Ottimi da servire anche freddi, sono perfetti da servire anche come pasto fuori casa o per essere inseriti in un buffet freddo. Qui la ricetta passo passo.

2. Melanzane ripiene

Le melanzane ripiene sono uno dei piatti più saporiti da preparare con quest'otaggio estivo. Le farciture possono essere diverse, ad esempio possono essere a base di pane raffermo o di pasta; da preparare anche con molto anticipo, sono perfette per essere servite anche a temperatura ambiente.

3. Polpette di melanzane



Le Le polpette di melanzane sono un secondo piatto gustosissimo che piacerà tanto anche ai bambini. Profumate e sfiziose, queste polpette vegetali sono una valida alternativa alle classiche a base di carne; si preparano facilmente e si cuociono in forno senza rinunciare però alla croccantezza. La ricetta passo passo per farle è qui

4. Melanzane panate al forno



Le melanzane panate al forno sono uno dei secondi piatti veloci che dovrete assolutamente preparare. Sfiziose e croccanti, queste cotolette di melanzane sono una gustosa alternativa alle classiche a base di carne; la ricetta con tutorial è qui.

5. Cordon bleu di melanzane



I cordon bleu di melanzane sono un secondo vegetariano apprezzato da tutti. Croccanti fuori, trattengono al loro interno un filante e morbido ripieno a base di formaggio e zucchine. Da cuocere sia in forno che in olio bollente, saranno sicuramente graditi anche dai piccoli di casa; la ricetta con tutorial passo passo è qui

6. Involtini di melanzane

Gli involtini di melanzane sono degli involtini vegetariani molto saporiti e semplici da preparare. Sono tante le ricette e le versioni per cucinare questo piatto che ben si presta a cene veloci e leggere. Noi personalmente prediligiamo la versione vegetariana, ma come da tradizione è possibile anche riempirle con carne o pesce.

7. Hamburger di melanzane

Gli hamburger di melanzane sono un ottimo escamotage per far mangiare le verdure anche ai bambini. Saporiti e sfiziosi, questi burger vegetali potranno essere serviti al piatto oppure nei panini per hamburger; la ricetta per prepararli è qui.

8. Parmigiana di melanzane

Le melanzane alla parmigiana sono un piatto simbolo della nostra tradizione. Le ricette per prepararla sono tantissime: con o senza frittura delle melanzane, in versione vegan o senza glutine, in bianco o con un buon sugo fatto in casa. Per una versione leggera, ma altrettanto gustosa è possibile panare con farina le melanzane e cuocerle per 15 minuti in forno e procedere con la preparazione sovrapponendo e alternando i vari ingredienti. Altrimenti è possibile realizzare una Parmigiana di melanzane grigliate

9. Pizzette di melanzane

La finta pizza di melanzane è un piatto veloce e goloso facilissimo da preparare. E' possibile condire le melanzane che fungono da base secondo i propri gusti con pomodoro, mozzarella, ma anche olive o pesto. In base alla grandezza degli ortaggi utilizzati si possono realizzare anche pizzette monoporzione da servire come finger food anche nei buffet. Per l'opzione fredde si consiglia un condimento a base di pomodori tagliati a pezzi al posto della salsa come quello proposto qui.

10. Mattonella di melanzane

La mattonella di melanzane è un piatto semplice da preparare, scenografico e saporito questo sformato di verdure, per via degli ingredienti che lo compongono, può essere considerato un piatto unico. La ricetta è qui.

