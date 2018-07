Insalata di farro e fagioli in barattolo, ecco una ricetta estiva per preparare un pasto fresco e genuino da consumare fuori casa. Da assemblare all'interno di vasetti in vetro, dicendo così addio alla plastica, potrete mangiare le vostre insalate nella pausa pranzo lavorativa o magari anche in spiaggia sotto l'ombrellone.

Le ricette per preparare le insalate in barattolo sono davvero tantissime e, rispettando la stagionalità degli ingredienti, potrete anche inventarne di nuove. Per assemblarle dovrete ricordare di aggiungere sul fondo del barattolo il condimento, poi gli ingredienti stratificandoli fra loro, quindi avvitare con la capsula e capovolgere per condire il tutto.

Per avere una pietanza completa e ben bilanciata abbiamo scelto di utilizzare del farro, delle zucchine aromatizzate alla menta, delle carote e dei fagioli cannellini.

Ingredienti 250 gr di farro

250 gr di zucchine



250 gr di fagioli cannellini lessati

200 gr di carote



1 spicchio d'aglio

2 foglioline di menta

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

40 minuti

40 minuti Tempo Cottura:

20 minuti

20 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare l'insalata di farro e fagioli in barattolo: procedimento

Mettere il farro in una pentola piena di acqua fredda, portare a bollore e cuocere fin quando diverrà al dente, quindi scolarlo, raffreddare sotto il getto d'acqua corrente e lasciar sgocciolare,

il farro in una pentola piena di acqua fredda, portare a bollore e cuocere fin quando diverrà al dente, quindi scolarlo, raffreddare sotto il getto d'acqua corrente e lasciar sgocciolare, lavare le zucchine, spuntarle ed affettarle, pulire l'aglio e tagliarlo finemente, quindi mettere tutto in una padella insieme ad un filo d'olio,

le zucchine, spuntarle ed affettarle, pulire l'aglio e tagliarlo finemente, quindi mettere tutto in una padella insieme ad un filo d'olio, unire le foglie di menta già lavate e iniziare a cuocere a fuoco vivo, aggiungere un po' d'acqua e portare a cottura fino a farla consumare, a cottura ultimata far raffreddare.

Nel frattempo pelare le carote e tagliarle a fette o se si preferisce alla julienne,

pelare le carote e tagliarle a fette o se si preferisce alla julienne, quando tutti gli ingredienti saranno pronti e ben freddi mettere sul fondo dei barattoli l'olio e un pizzico di sale, mettere quindi gli ingredienti partendo dalle zucchine, e a seguire inserire il farro, le carote e i fagioli,

tutti gli ingredienti saranno pronti e ben freddi mettere sul fondo dei barattoli l'olio e un pizzico di sale, mettere quindi gli ingredienti partendo dalle zucchine, e a seguire inserire il farro, le carote e i fagioli, chiudere con la capsula e capovolgere per condite il tutto.

Come conservare l'insalata di farro e fagioli in barattolo:

L'insalata di farro e fagioli in barattolo dovrà essere riposta in un luogo fresco, preferibilemente in frigorifero o in borse frigo refrigerate, e dovrà essere consumata entro il giorno successivo.

Ilaria Zizza