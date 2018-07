Parmigiana bianca di zucchine, la ricetta light per preparare una delle varianti più conosciute della classica parmigiana di melanzane. Un secondo piatto vegetariano estivo e fresco che potrà essere servito anche in comode monoporzioni e che, di certo, farà felice tutta la famiglia.

Per renderla più leggera e accorciare i tempi di preparazione abbiamo evitato di grigliare o friggere precedentemente le zucchine, alternandole ai pomodori e agli altri ingredienti. Se preferite, potrete eventualmente grigliare le zucchine con un po' d'anticipo.

L'unico passaggio dal quale non potrete esimervi, per non alterare la riuscita della ricetta, è quello di far sgocciolare per bene la mozzarella e i pomodori; dovrete infatti affettarli e attendere che perdano un po' della loro acqua.

Ingredienti 800 gr di zucchine

600 gr di pomodori



400 gr di mozzarella

basilico q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

grana vegetale grattugiato q.b.

Tempo Preparazione:

90 minuti circa

90 minuti circa Tempo Cottura:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Riposo:

10 minuti

10 minuti Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la parmigiana bianca di zucchine: procedimento

Lavare il basilico, le zucchine e i pomodori,

il basilico, le zucchine e i pomodori, tagliare a fette sottili la mozzarella e i pomodori e porli separatamente negli scolapasta per farli sgocciolare il più possibile,

a fette sottili la mozzarella e i pomodori e porli separatamente negli scolapasta per farli sgocciolare il più possibile, nel frattempo spuntare le zucchine e affettarle finemente.

Quando i pomodori e la mozzarella avranno perso un po' d'acqua ungere il fondo di una pirofila con un filo d'olio evo, e coprire il suo fondo con le zucchine,

i pomodori e la mozzarella avranno perso un po' d'acqua ungere il fondo di una pirofila con un filo d'olio evo, e coprire il suo fondo con le zucchine, coprire con i pomodori e stratificare quindi alternando fra anche loro la mozzarella e il basilico, chiudendo la pientanza con un ultimo strato di zucchine, se gradito è possibile aggiungere su ogni strato anche il formaggio grattugiato e un po' di sale,

con i pomodori e stratificare quindi alternando fra anche loro la mozzarella e il basilico, chiudendo la pientanza con un ultimo strato di zucchine, se gradito è possibile aggiungere su ogni strato anche il formaggio grattugiato e un po' di sale, cospargere in superficie il grana vegetale e irrorare con un filo di olio,

per preparare la parmigiana di melanzane in monoporzione si dovrà seguire lo stesso iter assemblandola però all'interno di coppapasta

infornare in forno ben caldo e cuocere a 200° per circa venti minuti, a seguire passare sotto il grill alla massima potenza per circa quattro minuti.

in forno ben caldo e cuocere a 200° per circa venti minuti, a seguire passare sotto il grill alla massima potenza per circa quattro minuti. A cottura ultimata sfornare e far riposare la parmigiana bianca di zucchine per almeno dieci minuti prima di porzionarla,

ultimata sfornare e far riposare la parmigiana bianca di zucchine per almeno dieci minuti prima di porzionarla, per togliere le monoporzioni dai coppapasta sarà utile rifilare il contorno interno con la lama di un coltello e poi sfilar via il cerchio con delicatezza facendo attenzione a non scottarsi.

le monoporzioni dai coppapasta sarà utile rifilare il contorno interno con la lama di un coltello e poi sfilar via il cerchio con delicatezza facendo attenzione a non scottarsi. La parmigiana bianca di zucchine potrà essere servita anche a temperatura ambiente.

Come conservare la parmigiana bianca di zucchine:

La parmigiana bianca di zucchine, qualora dovesse avanzare, potrà essere conservata in frigorifero coperta con pellicola alimentare e dovrà essere consumata entro il giorno successivo dopo averla fatta un po' intiepidire.

Potrebbe interessarvi anche altre

Ilaria Zizza