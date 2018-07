Cordon bleu di melanzane, la ricetta per preparare un secondo vegetariano gustoso e saporito che anche i bambini adoreranno. Alternativa alla classica ricetta a base di carne, questo piatto estivo ha una croccante crosticina esterna che racchiude un morbido e filante ripieno a base di formaggio e zucchine.

Da preparare con ortaggi freschi di stagione, i cordon bleu sono cotti solitamente in olio bollente; per far sì che il ripieno non fuoriesca e che le melanzane non assarbano l'olio di cottura, si dovranno rispettare i canonici passaggi di seguito descritti.

Per una versione più leggera, cordon bleu di melanzane potranno essere cotti anche in forno, in questo modo potrete ridurre le calorie senza però rinunciare alla croccantezza.

Ingredienti 1 melanzana

3 fette di formaggio edamer

1 uovo

zucchine q.b.

farina 1 q.b.

pan grattato q.b.

olio di semi di girasole q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti

30 minuti Tempo Cottura:

5 minuti

5 minuti Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i cordon bleu di melanzane: procedimento

Lavare la melanzana, recidere il picciolo e tagliarla a fette spesse circa mezzo centimetro,

la melanzana, recidere il picciolo e tagliarla a fette spesse circa mezzo centimetro, accoppiare ogni fetta con un'altra di simile grandezza e disporle aperte su un tagliere,

ogni fetta con un'altra di simile grandezza e disporle aperte su un tagliere, farcire una melanzana di ogni coppia con dei pezzi di formaggio, delle zucchine e altri pezzetti di formaggio, e coprire quindi con l'altra fetta di melanzana,

passare ora ogni coppia di melanzane farcite nella farina, e a seguire nell'uovo e in fine nel pan grattato,

cuocere quindi da ambo i lati in olio bollette fino a doratura e far assorbire eventuale olio in eccesso su carta da cucina,

oppure metterli in una teglia rivestita con carta forno e unta con olio, irrorarli in superficie con un filo d'olio e cuocerli in forno caldo a 200° per circa dieci minuti o comunque fino a doratura.

I cordon blue di melanzane dovranno essere serviti subito accompagnandoli eventualmente con fresca verdura di stagione.

Potrebbero intereressarti anche altre:

Ilaria Zizza