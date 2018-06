Confettura di cipolle rosse, la ricetta per preparare in casa una conserva dal sapore delicato e gustoso per accompagnare formaggi stagionati o fette di pane casareccio bruscate.

Per prepararla è bene scegliere delle cipolle nostrane come quelle IGP di Tropea perchè dolci e di certa provenienza; a queste si accostano poi acqua, zucchero di canna e vino bianco. Una maceratura di tre permetterà alle cipolle di rilasciare la loro acqua, mentre la cottura lenta permetterà di raggiungere la giusta consistenza della confettura.

Per la conservazione, consiglia di utilizzare dei barattoli in vetro già sanificati ed effettuare la corretta pastorizzazione seguendo il nostro tutorial.

Ingredienti 1 Kg di cipolle rosse

300 gr di zucchero di canna



60 gr di vino binco

40 gr di acqua

1 barattolo da 300 gr

Tempo Preparazione:

200 minuti

200 minuti Tempo Cottura:

120 minuti

120 minuti Tempo Riposo:

tempo di raffreddamento

tempo di raffreddamento Dosi:

per 1 vasetto da 300 gr

per 1 vasetto da 300 gr Difficoltà:

bassa

Pulire le cipolle e tagliarle finemente, metterle in una ciotola capiente e aggiungere lo zucchero, l'acqua e il vino,

le cipolle e tagliarle finemente, metterle in una ciotola capiente e aggiungere lo zucchero, l'acqua e il vino, lasciar macerare per tre ore avendo cura di mescolare ogni tanto.

A macerazione finita trasferire tutto in una pentola dal fondo spesso, metterla sul fornello più piccolo e iniziare una dolcissima cottura,

finita trasferire tutto in una pentola dal fondo spesso, metterla sul fornello più piccolo e iniziare una dolcissima cottura, mescolare di sovente e cuocere per circa due ore o comunque fin quando l'acqua non si consumerà del tutto,

di sovente e cuocere per circa due ore o comunque fin quando l'acqua non si consumerà del tutto, quando la confettura sarà pronta trasferirla nei barattoli già sanificati, chiudere la capsula senza stringerla eccessivamente quindi ribollire per altri venti minuti procedendo così alla pastorizzazione.

Come conservare la confettura di cipolle rosse:

La confettura di cipolle rosse dovrà essere conservata in dispensa al riparo dalla luce; potrà essere degustata dopo un mese dalla sua preparazione e, una volta aperta, dovrà essere riposta in frigorifero e consumata entro qualche giorno.

Ilaria Zizza