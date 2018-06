Ghiaccioli fatti in casa menta e pesca, la ricetta per prepararli con frutta fresca di stagione e sciroppo autoprodotto.

Per ottenere un sapore più fresco abbiamo deciso di utilizzare delle foglie di menta che, triturate insieme alle pesche, conferiscono colore e sapore. Se preferite invece un gusto più delicato potrete tranquillamente ometterle o ridurne la quantità.

Se non avete a disposizione degli stampi per ghiaccioli potrete riciclare i vasetti degli yogurt e utilizzare anche gli stecchi in legno di altri gelati ben puliti oppure prenderne di nuovi; per riuscire ad inserirli in modo verticale dovrete riempire i barattoli con il composto e metterli in freezer per almeno mezz'ora, in questo lasso di tempo la superficie si ghiaccerà e riuscirete quindi ad infilare il bastoncino in modo che resti dritto.

Ingredienti 100 gr di sciroppo di menta

300 gr di acqua



200 gr di pesche già pulite

2 foglie di menta

Come preparare i ghiaccioli menta e pesca: procedimento

Mescolare lo sciroppo con l'acqua,

mettere le pesche e le foglie di menta in un robot da cucina e tritarle fino a formare una purea,

mettere ora sul fondo del vostro stampino un po' di purea o di acqua e menta e riporre il freeer,

dopo circa trenta/quaranta minuti riprenderli e aggiungere un altro po' di composto alternando però i gusti, quindi dove c'era la purea aggiungere la menta e viceversa,

continuare così fino a riempire i barottolini fino all'orlo,

metterli in freezer e dopo circa mezz'ora rimprenderli e inserire il bastoncino.

Riporre nuovamente nel freezer ed attendere il completo congelamento,

una volta pronti basterà riscaldare con la mano il vasetto e tirare via il ghiacciolo tramite il bastoncino.

Come conservare i ghiaccioli menta e pesca:

I ghiaccioli menta e pesca dovranno essere sempre conservati in freezer e consumati entro qualche giorno.

