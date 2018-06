Frollini light avocado e cioccolato, la ricetta per preparare biscotti senza burro leggeri, fragranti e gustosi, da usare a colazione o a merenda.

Preparati con una pasta frolla a base di avocado, i nostri frollini light sono arricchiti con del cioccolato fondente e dei pezzettini di pistacchio. Se preferite personalizzare la ricetta potrete eventualmente aromatizzare la pasta frolla aggiungendo all'impasto la scorza di un limone non trattato.

I nostri frollini restano fragranti per diversi giorni, basterà semplicemente riporli in scatole di latta per avere sempre a disposizione uno snack sano e leggero da proporre anche ai bambini.

Ingredienti 1 uovo

1 pizzico di bicarbonato



80 gr di avocado maturo

200 gr di farina 1



80 gr di zucchero di canna



50 gr di cioccolato fondente



pistacchi sgusciati q.b.

farina aggiuntiva q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

Tempo Cottura:

15 minuti circa

Tempo Riposo:

-

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare i frollini avocado e cioccolato: procedimento

Sbucciare l'avocado, eliminare il nocciolo e triturarlo in un robot da cucina fino a farne una purea,

metterla quindi in una ciotola capiente insieme alla farina, allo zucchero e al bicarbonato e impastare tutto fino ad ottenere un panetto di frolla non appiccicoso.

Trasferirlo quindi su una spianatoria leggermente infarinata e spianarlo con una mattarelo fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo centrimentro,

con una formina ritagliare i biscotti e metterli su una teglia foderata con carta forno.

Tagliare grossolanamente il cioccolato e

metterlo sulla superficie dei biscotti insieme a dei pezzettini di pistacchi,

infornare e cuocere in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura,

e cuocere in forno caldo a 200° per circa quindici minuti o comunque fino a doratura, a cottura ultimata sfornare e trasferire i frollini su una gratella per farli raffreddare.

Come conservare i frollini di avocado e cioccolato:

Una volta freddi, i frollini di avocado potranno essere riposti in scatole di latta per quattro/cinque giorni.

Ilaria Zizza