Parmigiana di melanzane, la ricetta per preparare in casa uno dei piatti principe della nostra tradizione culinaria. Secondo piatto da preparare rigorosamente con ortaggi freschi di stagione, è a base di melanzane, sugo di pomodoro e formaggio.

Sebbene il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali abbia inserito ufficialmente questo piatto nella lista dei "prodotti agroalimentari trazionali italiani" non si conosce ancora la sua vera origine; Pugliesi, Siciliani, Napoletani e Parmigiani si contengono infatti i suoi natali.

I modi per preparare le melanzane alla parmigiana sono davvero tanti: ogni regione e ogni famiglia possiede infatti la propria ricetta che crede essere l'originale. Il minimo comun denominatore di tutte le diverse versioni di sicuro sono gli ingredienti utilizzati a partire da un buon sugo di pomodoro, preferibilmente con salsa fatta in casa, dal formaggio (sia esso parmigiano che pecorino) e ovviamente delle belle e sode melanzane nostrane che andranno in precedenza grigliate oppure, come la maggior parte delle versioni vuole, passate nell'uovo e poi fritte in olio bollente. Nella nostra versione abbiamo preferito puntare sulla leggerezza e per questo evitato di friggere le melanzane.

Dopo la cottura al forno sarà opportuno far riposare un po' di minuti la parmigiana di melanzane per permettere agli ingredienti di amalgamarsi ulteriormente e accrescere così la sapidità.

Ingredienti 1,4 Kg di passata di pomodoro

1,2 Kg di melanzane

2 cipolle

2 foglie di basilico

400 gr di provola dolce

grana vegetale grattugiato q.b.

sale q.b.

olio evo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Cottura:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Riposo:

10 minuti

10 minuti Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la parmigiana di melanzane: procedimento

Sbucciare le cipolle, tagliarle finemente e metterle in una pentola capiente insieme all'olio, rosolarla a fuoco vivo quindi aggiungere il pomodoro e il basilico spezzettato, aggiungere anche un po' d'acqua e far cuocere mescolando ogni tanto senza però far restringere troppo il sugo.

Nel frattempo lavare le melanzane, recidere il picciolo e affettarle, quindi grigliarle da ambo i lati per qualche minuto.

Coprire il fondo di una pirofila con un po' di sugo cotto in precedenza, coprire con uno strato di melanzane, cospargere con il grana e a seguire mettere dei pezzettini di provola,

coprire nuovamente con il sugo e continuare stratificare fino a terminare gli ingredienti,

nuovamente con il sugo e continuare stratificare fino a terminare gli ingredienti, cospargere in superficie con il formaggio grattugiato e cuocere in forno caldo a 200° per circa trenta/quaranta minuti.

in superficie con il formaggio grattugiato e cuocere in forno caldo a 200° per circa trenta/quaranta minuti. A cottura ultimata sfornare, far riposare almeno per dieci/quindici minuti e servire la parmigiana ancora calda o anche a temperatura ambiente.

Come conservare la parmigiana di melanzane:

La parmigiana di melanzane, qualora avanzasse, è possibile conservarla in frigorifero all'interno di contenitori ermetici per un massimo di due giorni.

Potrebbero interessarti anche altre:

Ilaria Zizza