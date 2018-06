Pasta frolla light con avocado, la ricetta per preparare una delle più famose basi di pasticceria senza burro, né olio. Variante della classica ricetta, è preparata con ingredienti poco raffinati per crostate e biscotti fatti in casa leggeri, morbidi e fragranti.

L'avocado, frutto dalle note proprietà nutritive, è perfetto per sostituire il burro in diverse preparazioni perché, una volta frullato, con i suoi olii riesce a compattare bene gli impasti.

Per preparare questa pasta frolla light e senza lattosio occorre utilizzare un avocado maturo, quindi morbido al tatto, e in base ai gusti, è possibile aromatizzare il composto con con buccia di agrumi di stagione o con dei semi di vaniglia.

Ingredienti 200 gr di farina 1

80 gr di avocado maturo



80 gr di zucchero di canna

1 uovo (52 gr sgusciato)

1 pizzico di bicarbonato

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la pasta frolla con avocado: procedimento

Sbucciare l'avocado ed eliminare il nocciolo, mettere il frutto in un robot da cucina e triturarlo fino ad ottenere una purea,

l'avocado ed eliminare il nocciolo, mettere il frutto in un robot da cucina e triturarlo fino ad ottenere una purea, in una ciotola mettere la farina, lo zucchero, l'uovo, il bicarbonato ed eventualmente gli aromi,

aggiungere l'avocado e impastare tutto fino ad ottenere un panetto ben compatto.

Una volta pronta la pasta frolla light potrà essere utilizzata subito; è consigliabile lavorarla con della farina aggiuntiva in modo da renderla meno appicciosa.

Ilaria Zizza