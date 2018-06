Zucchine ripiene di miglio e olive, ecco la ricetta per preparare un primo piatto saporito e stuzzicante da servire anche per i buffet o negli apericena.

Il miglio è un cereale ricco di prorietà nutritive, naturalmente senza glutine, e, in passato, alla base della nostra alimentazione insieme a legumi e altri cereali antichi. Non ha bisogno di ammollo ed è perfetto per preparare diversi piatti come polpette e sformati, oltre che un sapore gradevole e quasi neutro.

Dopo la cottura, il miglio resta ben sodo e dona così una consistenza piacevole al palato, perfetto, quindi, nelle preparazioni da forno. Per non disperdere le prorietà nutrive delle zucchine abbiamo preferito infornarle da crude, ma se non amate la loro particolare croccantezza, potrete scottarle per pochi minuti in acqua bollente prima di riempirle con il miglio. La ricetta è arricchita con capperi che, se non graditi, possono anche essere omessi.

Ingredienti 600 gr di zucchine

200 gr di miglio



400 gr di acqua

1 cipolla dorata



100 gr di olive nere

1 manciata di capperi sottosale

olio evo q.b.

sale q.b.

Tempo Preparazione:

30 minuti circa

30 minuti circa Tempo Cottura:

15 minuti circa

15 minuti circa Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare le zucchine ripiene di miglio: procedimento

Mettere il miglio in una pentola, tostarlo per circa tre minuti, quindi aggiungere l'acqua e portare a bollore, spegnere il fuoco, coprire con un coperchio ed attendere che assorba tutto il liquido.

Denocciolare quindi le olive e sciacquare i capperi.

quindi le olive e sciacquare i capperi. Lavare e spuntare le zucchine, tagliarle a metà per il senso della loro lunghezza e svuotarle internamente tendendo da parte la polpa estratta,

e spuntare le zucchine, tagliarle a metà per il senso della loro lunghezza e svuotarle internamente tendendo da parte la polpa estratta, tagliare la polpa in piccoli pezzi, sbucciare la cipolla ed affettarla finemente e lavare il basilico,

la polpa in piccoli pezzi, sbucciare la cipolla ed affettarla finemente e lavare il basilico, spezzettarlo e metterlo in padella con un filo d'olio, la polpa di zucchine e la cipolla,

e metterlo in padella con un filo d'olio, la polpa di zucchine e la cipolla, rosolare a fuoco basso quindi spegnere il fuoco e con la padella ancora calda incorporare anche il miglio, e a seguire le olive e i capperi.

Riempire le zucchine con il composto appena preparato e cuocerle in forno caldo a 180° per circa dieci/quindici minuti o comunque fino a doratura, qualora dovesse avanzare un po' di ripieno è possibile prepararci delle polpette senza aggiungere alcun tipo di ingrediente.

Una volta cotte, le zucchine ripiene di miglio potranno essere servite sia calde che a temperatura ambiente.

